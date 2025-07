Aké situácie kryje cestovné poistenie? 10 netradičných situácií

Ako riešiť netypické situácie na dovolenke?

29.7.2025 (SITA.sk) -"Za prvých šesť mesiacov tohto roka záujem klientov o cestovné poistenie vzrástol medziročne rekordne až o 66 %. Ešte vyšší záujem očakávame počas letných prázdnin," prezrádza, a dodáva: "Hoci Slováci ako členovia EÚ môžu v prípade zdravotných komplikácií v rámci Únie využiť Európsky preukaz zdravotného poistenia, nepokryje im krajiny mimo Európy, súkromných lekárov, spoluúčasť, repatriáciu či asistenčné služby. To kryje len komerčné poistenie, ktoré im tak môže ušetriť stovky až tisíce eur."Najväčší záujem je podľa neho o flexibilné krátkodobé rodinné a skupinové cestovné poistenia, kde si každý člen skupiny partie môže poistenie prispôsobiť podľa seba. "Na našom portáli neživotného poistenia GAMP.SK je aktualizované aj cestovné poistenie. Dá sa samostatne napríklad zakliknúť požiadavka na krytie škody spôsobenej na pobyte v zahraničí po požití alkoholu. Nielen pre celú skupinu, ale napríklad len pre rodičov alebo pre časť partie. Portál na základe filtra potom vyberie najvhodnejšie produkty šité na mieru. Tie sa dajú v systéme ďalej upravovať podľa potreby."Dôležité je vo formulári zakliknúť, či cestovné poistenie uzatvára cestovateľ zo Slovenska alebo zo zahraničia. "Môže sa stať, že sa turisti rozhodnú alebo musia zostať v destinácii o pár dní alebo týždňov dlhšie. Väčšina poisťovní však umožňuje uzatvorené poistenie využívať až po niekoľkých dňoch od jeho uzatvorenia. Možnosť užívať poistenie ihneď umožňujú zatiaľ len dve poisťovne na Slovensku," upozorňuje Michal Ďuriš.Podľa neho, ak klienti zvažujú, že pôjdu počas roka na dve až viac dovoleniek, oplatí sa viacnež jednorazové niekoľkodňové. "Rozdiel medzi celoročným poistením alebo poistením za dva týždne dovolenky v rôznych krajinách či obdobiach roka je vo väčšine poisťovní cenovo minimálny. Treba si však skontrolovať podmienky jednotlivých súčastí poistenia, aj jedna poisťovňa ich môže mať odlišné v krátkodobom a iné v celoročnom poistení. Príkladom je storno zájazdu pri drahšej dovolenke, ktoré nemusí byť v celoročnom poistení plne pokryté," dodáva Michal Ďuriš.(plnenie v jednotlivých situáciách sa odlišuje podľa podmienok konkrétnej poisťovne)Najlepší postup je zavolať partnerskej asistenčnej službe v danej krajine. Väčšina poisťovní má takúto partnerskú službu dostupnú 24 hodín denne. Ak to nie je možné, odporúčame mať od rybára aspoň podpísaný lístok o cene za dopravu, napísaný aj rukou.Nie, cestovné poistenie kryje iba akútne ošetrenie v zahraničí, prípadne preväz rany na ďalší deň. Nepokrýva dlhodobé ošetrovanie či rehabilitáciu na dovolenke.Cestovné poistenie nekryje pohlavné choroby ani voľnopredajné lieky kúpené bez lekárskeho predpisu.Poistenie domáceho miláčika je súčasťou cestovného poistenia najmenej v dvoch poisťovniach. Pokrýva náklady spojené s úrazom alebo ochorením zvieraťa počas cestovania do zahraničia. Limity sa pohybujú od 600 eur do 1 000 eur.Dve poisťovne ponúkajú v cestovnom poistení aj krytie nákladov na lekárske ošetrenie po požití alkoholu s obmedzeniami výšky promile v krvi.Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú po požití alkoholu ponúka v rámci cestovného poistenia zatiaľ iba jedna poisťovňa na Slovensku. V rámci doplnkového pripoistenia.Áno, v prípade, že máte pripoistenie pátrania a záchrany.Áno, pretože nejde o tzv. rizikový šport. Ide o turistu na výlete. Naopak, niektoré typy jachtingu, riadenie lode či aktívny člen posádky na lodi už patria do rizikových športov, ktoré vyžadujú extra pripoistenie športu.Áno, ale potrebuje doklad alebo formulár o nahlásení z letiska, že mal poškodený kufor. Po opustení letiska už na takýto doklad nemá nárok. Niektorí prepravcovia umožňujú nahlásiť krádež do 24 hodín cez formulár.Nie, pretože klient potrebuje preukázať prekonanie prekážky, ktoré predchádza odcudzeniu.Odporúčame vždy zavolať asistenčnú službu. Tá odporučí najlepšiu nemocnicu či partnerské zdravotnícke zariadenie. Zároveň disponuje aj tzv. čiernou listinou zariadení, ktoré nespĺňajú kritériá kvality. Je to najmä pre ochranu cestovateľa.GAMP.SK je online portál na uzatvorenie poistenia pre klientov aj finančných sprostredkovateľov. Aktuálne patrí portál k najkomplexnejším nástrojom na uzatvorenie PZP, havarijného, cestovného poistenia a poistenia nehnuteľností. Portál vytvorila sprostredkovateľská spoločnosť Umbrella Group v Bratislave.