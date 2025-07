SALESIANER 30 rokov na Slovensku: Servisný prenájom textilu dostupný pre každého. Navyše šetrí čas a peniaze

Prečo sa firmám oplatí textil prenajímať?

9 krokov k spokojnosti zákazníka

Vyzdvihnutie

Triedenie

Pranie

Sušenie

Kontrola kvality

Automatické triedenie

Skladanie a balenie bez použitia plastov

Dodanie a zaistenie

Istota kvality a hygieny

29.7.2025 (SITA.sk) - Už 30 rokov spoločnosť SALESIANER MIETTEX ponúka služby v oblasti hygienického prania a prenájmu textilu pre firmy, hotely a zdravotnícke zariadenia a je lídrom v oblasti textilného servisu na Slovensku.Za tri dekády sa z lokálnej práčovne prepracovala na celoslovenského partnera s komplexným portfóliom služieb, ktoré firmám uľahčujú každodennú prevádzku. Zákazníkom prináša spoľahlivosť, špičkovú hygienu, úsporu nákladov a komfort v jednom riešení.V práčovniach SALESIANER sa denne vyperie 600 ton textilu – od pracovných odevov v ťažkom priemysle, cez špeciálne textílie používané v zdravotníctve, až po obrusy v reštauráciách alebo froté bielizeň v hoteloch. To všetko s dôrazom na ekologickú udržateľnosť – odevy sa recyklujú a opakovane používajú. Ako sa to dá zvládnuť?"Vďaka nášmu prepracovanému servisnému cyklu sme schopní zvládať veľké objemy bielizne od spoločností rôzneho zamerania a samozrejme reagovať na požiadavky, ktoré môžu vzniknúť zo dňa na deň. Sme maximálne flexibilní, čo je kľúčové pre zabezpečenie bezproblémovej každodennej prevádzky našich zákazníkov," konštatuje Josef Trizma zo spoločnosti SALESIANER MIETTEX.Našim zákazníkom tak odpadá starosť o vlastnú prevádzku práčovne, nákup textílií či údržbu. Nemusia investovať do prania, skladovania ani do drahého strojového vybavenia a personálu. Postaráme sa o celý proces – od dodania čistého textilu, cez pravidelný zvoz použitých kusov, ich profesionálne pranie, hygienickú údržbu až po opätovné doručenie späť do prevádzky. Vďaka našim službám môžu firmy venovať plnú pozornosť svojej hlavnej činnosti, šetria čas, znižujú náklady a získavajú istotu, že ich textílie budú vždy v perfektnom stave. Naše riešenie im zároveň zabezpečí flexibilitu, hygienický štandard a pohodlie bez zbytočných starostí," vysvetlil J. Trizma.Hygienická bezpečnosť a udržateľnosť textilu sú v SALESIANER na prvom mieste. Prenajímané textílie sa perú a spracúvajú v súlade s najvyššími štandardmi a normami. Certifikované pracie postupy a štandardizované kontroly kvality zaisťujú, že textílie sú čisté, v prípade potreby sterilné, primerane kvalitné, a teda bezpečné. Vďaka top technológiám a postupom, opatrnému ekologickému využívaniu zdrojov, zameraniu na obnoviteľné energie a recyklačným programom nie je udržateľnosť frázou vo výročnej správe, ale realitou.Tí, čo podnikajú či pracujú v oblasti zdravotníctva, hotelierstva, gastronómie a priemyslu venujú službám a servisu práčovní veľkú pozornosť. Pozrime sa na cyklus starostlivosti napríklad o pracovné odevy.Všetko začína u zákazníka. Tu sa nahromadené použité pracovné odevy zbierajú a pravidelne vyzdvihujú našimi vodičmi zo SALESIANER.Každý kus odevu, ktorý sa do práčovne dostane, je registrovaný v jej systéme, prechádza prvým kontrolným procesom a triedením textilu na ďalšie spracovanie.Textílie prechádzajú dezinfekčným pracím procesom v niekoľkých komorách práčky. Príslušné pracie prostriedky sú exaktne dávkované podľa hmotnosti a druhu textilu.Takzvaný tunelfinišer spracuje, resp. vyžehlí viac ako 2000 kusov odevov za hodinu a odošle textil do oddelenia vizuálnej kvality.Drobné opravy odevov sa vykonávajú priamo v prevádzke. Pri rozsiahlejších poškodeniach nastáva výmena za nový kus a pridelí sa mu zodpovedajúci štítok s ID čiarovým kódom.S inteligentným žehliacim systémom sú všetky kusy triedené plne automaticky.V poslednom kroku automatizované zariadenie poskladá odev a pripraví dokonale roztriedenú a skompletizovanú bielizeň na cestu k zákazníkom, kde je rozdelená do skriniek na ďalšie použitie.Distribúcia prebieha podľa trasy závozu, zákazníka, typu odevu a konkrétneho užívateľa odevu.Pracovné odevy od SALESIANERU sú udržateľné, čisté a spoľahlivé.Informačný servis