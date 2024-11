Aké sú aktuálne šance Donalda Trumpa na výhru v amerických prezidentských voľbách?

V roku 2016 zvíťazil nad Hillary Clinton, v roku 2020 získal viac hlasov jeho protikandidát Joe Biden. Ako sa bude excentrickému politikovi dariť v tých nadchádzajúcich, ktoré sa konajú už v utorok 5. novembra 2024?

Predvolebné prieskumy

Šance jednotlivých prezidentských kandidátov na zvolenie sú predmetom výskumu rôznych agentúr. Témou sa ale seriózne zaoberajú aj stávkové kancelárie. Práve stávkové kurzy môžeme považovať za celkom relevantný ukazovateľ a zdroj predvolebných informácií. Bookmakeri totiž pri ich zostavovaní vychádzajú z prieskumov preferencií, do úvahy však berú aj množstvo ďalších premenných s cieľom predpovedať výsledok udalosti (v tomto prípade volieb) čo najpresnejšie.

Kurzy na víťazstvo Donalda Trumpa vo voľbách 2024

Výhru Donalda Trumpa v aktuálnych prezidentských voľbách predpokladajú všetky stávkové kancelárie pôsobiace na Slovensku. Kurzy na túto udalosť sa v čase vzniku tohto článku pohybovali od 1,46 (Tipos, Doxxbet) až po 1,53. Tieto hodnoty sa do začiatku volieb samozrejme môžu meniť, posuny nahor či nadol by však mali byť skôr kozmetické (ak sa v kampani nestane nič zásadné). Tak či onak, v reči percent to znamená, že podľa bookmakerov má Donald Trump takmer 70 % šancu na zvolenie do prezidentského úradu.

Ktoré štáty budú voliť Donalda Trumpa?

Donald Trump je kandidátom Republikánskej strany, ktorá má veľkú podporu napríklad v Alabame, na Aljaške, Floride, v Indiane, Kansase, Louisiane, Nebraske, Oklahome, Utahu či Wyomingu. Na druhej strane tu máme New Jersey, Colorado, Connecticut, Havaj, Washington či Kaliforniu, kde má historicky silnú základňu Demokratická strana; tu sa očakáva víťazstvo Kamaly Harris.

Definitívnu podobu voľbám tak dajú asi až výsledky v tzv. swing states. Do tejto skupiny patrí Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensylvánia, Wisconsin a Severná Karolína. Historická skúsenosť hovorí, že výsledky volieb v týchto štátoch bývajú veľmi tesné a nedajú sa predpovedať tak jednoducho, ako výsledky v štátoch s tradične silnou voličskou základňou tej či onej politickej strany.

Bookmakeri každopádne veria tomu, že swing states tento rok ovládne Donald Trump.

Donald Trump sa stane prezidentom napriek tomu, že ho bude voliť menej ľudí

Z kurzovej ponuky Tipsportu, Fortuny a ďalších stávkových kancelárií môžeme vyčítať ešte jednu zaujímavú vec. Vo všeobecnosti sa očakáva, že Donald Trump získa v hlasovaní ľudu menšiu podporu ako Kamala Harris. Prečo je potom favoritom prezidentských volieb? Lebo americký volebný systém.

Každý americký štát disponuje určitým počtom voliteľov (na základe ľudnatosti daného štátu). Práve oni rozhodujú o novej hlave USA, sú však viazaní výsledkami volieb/ľudového hlasovania vo svojom štáte. Jednoducho povedané, víťaz volieb v danom štáte berie pre seba hlasy všetkých voliteľov.

Budúci prezident USA potrebuje na zvolenie do Bieleho domu hlasy minimálne 270 z celkového počtu 538 voliteľov. Môže nastať situácia, že kandidát vyhrá ľudové hlasovanie, no zároveň nezíska dostatočný počet voliteľov. Donald Trump toto zažil na vlastnej koži v roku 2016; v ľudovom hlasovaní prehral s Hillari Clinton o takmer 3 milióny hlasov, no získal hlasy 304 voliteľov, kým kandidátka Demokratov iba 227.

Zdroj obrázka: Rawf8 / stock.adobe.com