Kaufland a Úsmev ako dar opäť spájajú sily: Adventný kalendár z reťazca dáva nádej rodinám v núdzi

Približne každý šiesty obyvateľ Slovenska čelil v roku 2023 chudobe alebo sociálnemu vylúčeniu. Potvrdzujú to aktuálne údaje Slovenského štatistického úradu SR, podľa ktorých sa vlani tento problém týkal vyše 940-tisíc ľudí. Najviac sú ním zasiahnuté neúplné rodiny, ktorým najmä z dôvodu neustále rastúcich životných nákladov alebo rôznych náročných okolností hrozí aj strata bývania či doslova rozpad rodiny.Kaufland, pre ktorého je dlhodobo dôležitá podpora neziskových organizácií či občianskych združení, preto opäť spojil sily so Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, ktorá už vyše tridsať rokov podáva pomocú ruku obyvateľom v náročnej životnej situácii a okrem finančnej výpomoci im poskytuje aj psychologické, právne či sociálne poradenstvo. Za každý predaný kus adventného kalendára s motívom rozprávky o Medovníčkovi prispeje odchodný reťazec na pomoc práve rodinám s deťmi, ktorým hrozí vyňatie z ich domáceho prostredia a umiestnenie do náhradnej starostlivosti.hovorí Štefan Adamjak, výkonný riaditeľ občianskeho združenia Úsmev ako dar, podľa ktorého sa v najťažšej situácii ocitajú najmä rodičia samoživitelia.Je to aj prípad Danky, ktorej napriek snahe mať rodinu nevyšiel vzťah a stala sa matkou samoživiteľkou.hovorí osamelá matka. Spolu so synom je jednou z viac ako 500 rodín, ktoré Úsmev ako dar sprevádza, a tak si aj vďaka podpore od spoločnosti Kaufland môže zabezpečiť strechu nad hlavou pre seba i svoje dieťa.Pre mnohé rodiny stále nie je samozrejmé, že majú domov a že môžu spolu tráviť bežné dni a aj vianočné sviatky, a tak je obchodný reťazec pripravený pomáhať aj tento rok, opäť pomocou projektu "Darujte úsmev 2x." Z každého predaného adventného kalendára s motívom rozprávky o Medovníčkovi venuje 0,10 eur občianskemu združeniu Úsmev ako dar, ktoré výťažok použije na pomoc rodinám ohrozeným stratou bývania.hovorí Lucia Vargová, vedúca úseku komunikácie spoločnosti Kaufland Slovensko v.o.s.Charitatívny projekt, ktorý obchodný reťazec v predvianočnom období pravidelne spúšťa už šiesty rok a doteraz naň venoval sumu vyše 90-tisíc eur, v sebe nesie dôležité posolstvo. Poskytuje pomoc tým najzraniteľnejším - ľuďom, ktorí bojujú s existenčnými problémami a každý deň zažívajú strach z toho, že sa ich rodiny budú musieť rozdeliť. Strata bývania totiž môže spôsobiť umiestnenie detí do náhradnej starostlivosti a následný rozpad rodiny. Do projektu "Darujte úsmev 2x" sa zákazníci Kauflandu majú možnosť zapojiť kúpou adventného kalendára, ktorý je dostupný v každej predajni reťazca po celom Slovensku.