Aké sú ekonomické dopady koronavírusu na obyvateľov?

Takmer 22% ľudí zostalo doma

Bez príjmu vydržíme maximálne 1 mesiac

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.4.2020 (Webnoviny.sk) -Z hľadiska bezpečnosti zdravia v súvislosti so šírením vírusu patríme spolu s Izraelom a Singapurom medzi 3 najbezpečnejšie štáty na svete. Poďakovať sa môžeme nielen skoro prijatým opatreniam, ale aj našej vlastnej disciplínovanosti.V ekonomike to pravdepodobne také ružové nebude. Národná banka Slovenska vyhlásila, že vplyvom koronavírusu by mohlo o prácu dočasne prísť takmer 130 tisíc Slovákov, pričom sa očakáva prepad až 9,6%.Prepad dopytu po službách spôsobila najmä utĺmená spotreba obyvateľov. Finančný portál Financer.com realizoval v dňoch 16. až 26. marca online prieskum, v ktorom monitoroval ekonomické dopady prísnych opatrení v súvislosti so šírením vírusu."Chceli sme priblížiť, ako sa opatrenia prijaté proti šíreniu vírusu prejavili na obyvateľoch Slovenskej republiky. Prieskum prebiehal online, bol umiestnený na našom webe a zapojiť sa mohol dobrovoľne ktokoľvek,” dodáva Daniel Fekete, Country Manager portálu.Z výsledkov prieskumu vyplýva, že takmer 22% ľudí muselo vplyvom prijatých opatrení zostať doma, pretože ich prevádzka je z nariadenia vlády SR zatvorená.Na druhej strane takmer 29% opýtaných chodí normálne do práce a ďalších takmer 12% pracuje z domu.Vyzbierané informácie poukazujú na finančnú kapacitu opýtaných Slovákov. Až 35% opýtaných vydrží bez príjmu, prípadne s obmedzeným príjmom maximálne 1 mesiac.Fekete to vysvetľuje zadlženosťou Slovákov. " Patríme k najrýchlejšie sa zadlžujúcim národom v rámci Európy . Ak máme dlhodobejšie obmedzený príjem, alebo pocítime jeho obmedzenie, nezostanú nám peniaze na splátky finančných záväzkov. Ak by sme ich chceli ďalej splácať, potrebujeme náš príjem doplniť.”Aj to je jeden z dôvodov, prečo došlo zo strany bánk k odkladu splátok úverov a hypoték o maximálne 9 mesiacov bez negatívneho záznamu v registri dlžníkov. Tento odklad neohrozí bonitu klienta, no netreba si ho mýliť s odpustením dlhu.Práve odklad splátok spotrebných úverov a hypoték je opatrenie, ktoré by Slováci najviac uvítali. V prieskume ho vybralo takmer 62% opýtaných.Ďalších viac ako 30% opýtaných apelovalo na posilnenie diskusie na európskej úrovni s cieľom čerpania finančných prostriedkov na boj proti koronavírusu z fondov EÚ. Silné zastúpenie, 28,9% mali už prijaté opatrenia odkladu podania daňového priznania pre všetkých do 30. júna 2020.Kompletné výsledky prieskumu nájdete na tomto odkaze Informačný servis