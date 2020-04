Aj klienti lízingových spoločností môžu počas pandémie Covid-19 požiadať o odklad splátok

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.4.2020 - K možnosti odložiť si svoje splátky by sa mohli dostať aj klienti lízingových spoločností. Ako na utorkovej tlačovej konferencii informoval štátny tajomník rezortu financií Marcel Klimek, o možnostiach rokovali so zástupcami Asociácie leasingových spoločností SR.Podľa neho návrh v podstate kopíruje rámec bankových odkladov splátok úverov. Každý klient, ktorý má lízing, môže v dôsledku koronakrízy žiadať o odklad splátok o tri mesiace, a to opakovane, keďže sa nedá predpokladať dĺžka krízy."Keď uvidíme, že problém pokračuje, môže klient požiadať ešte o ďalšie tri mesiace," doplnil prezident lízingovej asociácie Richard Daubner.Dohoda sa zatiaľ týka fyzických osôb, občanov. Paralelne však otvorili diskusiu, ako podobnú pomoc dať aj podnikateľom, malým a stredným firmám a SZČO.Lízingové spoločnosti podľa Daubnera hľadajú možnosti, ako pomôcť svojim klientom, ale tak, aby to aj samotné spoločnosti výraznejšie nezasiahlo. "Už dnes dostávame tisíce žiadostí našich klientov o zmenu splátkových kalendárov," skonštatoval Daubner.Daubner zároveň doplnil, že tak, ako v prípade bánk, tak aj v prípade lízingu pôjde o odklad a nie o odpustenie časti dlhu."Niekde na konci bude táto doba pripočítaná k úveru. My ako firma tiež platíme peniaze svojim dodávateľom. Úrok bude, ale hľadáme znesiteľné riešenia," povedal Daubner.