Aké sú najväčšie výhody online sveta?

Zdroj: Pexels.com

Vybavovačky z pohodlia domova

Nikoho nebaví strácať čas cestovaním a čakaním na úradoch. Či už ide o ohlásenie živnosti, žiadosť o výpis z registra trestov alebo prevod držby vozidla, môžete to vyriešiť z domu prostredníctvom elektronického podpisu. Postup ako ho používať nájdete na stránke Slovensko.sk.

Prevody a online platby sú tu s nami dlhé roky, stále však existujú služby, ktoré vyžadujú fyzickú prítomnosť v pobočke. Hypotéku či podnikateľský úver z pohovky nevybavíte. Online pôžička alebo nový účet sa dajú získať aj na diaľku vyplnením jednoduchého formulára.

Home office

Chodenie do kancelárie je v tejto dobe rizikové. Preto tí, ktorí mohli dostať home office, ho aj dostali. Práca z domu má mnoho výhod. Môžeme pracovať z postele či zúčastniť sa stretnutia bez nutnosti obliecť si nohavice. Takisto sa ľahšie usporadúvajú stretnutia a zaznamenáva pracovný čas.

Aj keď na krátky čas je home office oddych, z dlhodobého hľadiska predstavuje vážnu záťaž. Prieskum technologickej firmy NordVPN ukázal, že ľudia pri práci z domu pracujú o 2 až 3 hodiny viac než zvyčajne. Vzniká konflikt medzi domácim a pracovným prostredím. Postupne strácame pocit súkromia a oddychu vo vlastnej domácnosti.

Veľkou hrozbou je aj syndróm vyhorenia, ktorý od začiatku pandémie značne narástol. Podľa výskumu agentúry Monster zasiahol až 69 % respondentov. Ľudí trápi aj nedostatok sociálneho kontaktu, ktorý má podľa mnohých štúdií dopad na zdravie a úmrtnosť. Viac o vyhorení a práci z domu si môžete prečítať aj v tomto článku.

Online výučba

Dištančné vzdelávanie ukázalo žiakom, učiteľom aj rodičom, aké dôležité je mať rutinu, systém a kontakt s ostatnými. Žiaci nemusia skoro vstávať a cestovať do školy. Problémom je však horšie sústredenie na hodinách. Vysokoškolskí študenti podpisujú petície za obnovu prezenčnej výučby. Niektorí sa snažia dostať z domu na miesto, kde sa vedia lepšie sústrediť.

Problémy majú aj rodičia, zvlášť tí, ktorí pracujú formou home officu. Možno to znie idylicky, no celá rodina pokope 24 hodín denne je poriadna výzva. Rodičia si potrebujú oddýchnuť od detí. Deti by mali tráviť čas so svojimi rovesníkmi.

Problémy majú aj učitelia. Niektorí sa síce stihli prispôsobiť a upraviť svoju výučbu pre online prostredie, no nie každý to zvláda rovnako. Veľa učiteľov „zo starej školy“ má dekády skúseností z prezenčnej výučby, ale v online prostredí majú rezervy.

Koncerty, športové udalosti, premiéry či petície

Zrušenie najväčšieho festivalu na Slovensku Pohoda bol klinec do rakvy letných plánov mnohých Slovákov. Niektoré kapely usporiadali online koncerty alebo pridávali nové pesničky na internet zo svojich domov a štúdií.

Športoví usporiadatelia na začiatku pandémie vyčkávali na zlepšenie situácie, no uvedomili si, že to bude beh na dlhé trate. Preto začali usporadúvať udalosti bez publika vo forme pay-per-view, kde si musí divák kúpiť vstupenku na prenos živého zápasu. Toto síce ušetrí čas a peniaze, je to však neporovnateľné so skutočným zážitkom.

Premiéry nových filmov sa presunuli na streamovacie služby ako Netflix alebo HBO, čo sa takisto nedá porovnať s dokonale ozvučeným kinom a obrovským plátnom. Jediná vec, pri ktorej asi nikomu nevadí online forma, sú rôzne petície a hlasovania. Pri nich sa však ľahšie falšujú hlasy, takže si treba dávať pozor, ktoré budeme brať vážne.