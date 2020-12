Za ľudí, Sme rodina, SaS a OĽaNO by si mali vybrať kandidátov vo voľbe generálneho prokurátora

aktualizované 1. decembra, 15:48



Chcú byť otvorení voči koaličným partnerom

Dôležité sú aj kompromisy

1.12.2020 (Webnoviny.sk) -Predsedovia koaličných strán by sa mali v utorok stretnúť a dohodnúť sa na ďalšom postupe pri voľbe generálneho prokurátora . Uviedol to pred rokovaním Ústredného krízového štábu minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak Sme rodina ).Zároveň potvrdil, že o svojom kandidátovi na post generálneho prokurátora budú v utorok rokovať aj poslanecké kluby koaličných strán.„Je taká dohoda, že by si v každom poslaneckom klube mali urobiť akoby rebríček kandidátov, ktorí sú pre nich prijateľní. Tak ako strana Za ľudí má svojich kandidátov na tých predných miestach rebríčku, aj my máme nejakých kandidátov, ktorí sú na poprednejších miestach,“ potvrdil Krajniak s tým, že hnutie Sme rodina preferuje za kandidáta Maroša Žilinku „Nehovoríme, že iba jedno meno je pre nás prijateľné. Ale je logické, keď naša poslankyňa navrhla pána Žilinku, tak navrhneme tohto kandidáta,“ dodal.Strana Za ľudí má troch kandidátov na generálneho prokurátora. Ide o Jána Šantu Na utorkovej tlačovej konferencii to povedala ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová . Dodala, že na ich menách sa dohodol poslanecký klub.„Dnes budeme mať indikatívne hlasovanie medzi jednotlivými poslaneckými klubmi, diskutovať budeme všetky štyri poslanecké kluby,“ povedala Remišová.Dodala, že v strane chcú byť otvorení smerom ku koaličným partnerom a v prvom rade k ľuďom.Na základe verejného vypočutia sú podľa nej kandidáti výborní a kandidáti dobrí. Šantu, Hrivnáka a Honza považujú podľa jej slov za najlepších vzhľadom na verejné vypočutie aj ich prácu.O funkciu sa uchádza sedem kandidátov - Jozef Čentéš, Tomáš Honz, Ján Hrivnák, Juraj Kliment, Rastislav Remeta, Ján Šanta a Maroš Žilinka. Generálneho prokurátora menuje do funkcie prezident SR.„Treba však povedať, že všetkých sedem kandidátov je lepších ako doterajšie vedenie prokuratúry,“ povedala vicepremiérka. Podľa nej sú dôležité aj kompromisy. „Strana Za ľudí urobí všetko pre to, aby sme sa dohodli,“ povedala predsedníčka Za ľudí.Koaličná rada sa v pondelok 30. novembra dohodla na presunutí voľby kandidáta na generálneho prokurátora v parlamente na štvrtok 3. decembra o 17:00. Parlament mal pôvodne voliť šéfa Generálnej prokuratúry SR 25. novembra, termín sa presunul na utorok 1. decembra.