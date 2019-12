Aké sú naše Vianoce, čo máme radi a ako sa menia naše zvyky

Kapor už nepláva vo vani

Darčeky stále s láskou a od srdca

Keď deti vyletia z hniezda

Máme radi mandarínky

20.12.2019 (Webnoviny.sk) -Kedysi bolo zvykom, že živý kapor až do Štedrého dňa plával vo vani. Dopyt po čerstvých kaproch klesol v porovnaní s rokom 1989 o takmer 25%. Stále takmer viac ako 60% domácností ctí tradíciu konzumácie kapra, aj keď ostatné roky konzumujeme aj rybie filé alebo lososa. Až 84% respondentov obľubuje zemiakový šalát podľa rodinného receptu. Jabĺčka už rozkrajuje len 40% domácností. Podľa etnologičky doc. Jakubíkovej sa však zachováva obradná konzumácia oblátok s medom, cesnakom. Pre každý región Slovenska sú typické iné polievky – predovšetkým je to kapustnica, šošovicová polievka, na juhu rybia polievka, na východe vianočná juška alebo staré ľudové jedlo mačanka zo severovýchodného Slovenska. Ako hovorí doc. Jakubíková "Zriedkavejšie sú už tradičné opekance – pečené kúsky cesta s cukrom, makom, tvarohom". O zhruba 7% klesla tiež obľuba domáceho pečenia a to aj vďaka dostupnosti tovaru v obchodoch.Vedeli ste že?Kapor je slovo prevzaté zo starogermánskeho slova carpa podľa niekdajšieho prítoku rieky Dunaj v Karpatoch?Vysmážaného kapra sme začali konzumovať až po roku 1948?Šalát je pôvodne latinské slovo?Ježiškova kašička – krupicová kaša bolo slávnostné jedlo v Nitrianskom regióne?Kedysi boli vzácnosťou džíny a oblečenie, dnes sa môže stať, že nájdete nové auto so stuhou pred domom – v súčasnosti, podľa prieskumu, tretí najpopulárnejší darček. Stále však najviac oceňujeme čas s rodinou a ručne vyrobené darčeky. K najpopulárnejším pred 30-timi rokmi patrili šperky, oblečenie, bicykle, dnes dominujú nákupné poukážky, cestovanie, wellness. Viac než 57% respondentov si vyberá produkty podľa letákov a akčných zliav. Nakupujeme viac impulzívne, ale tak, ako pred 30-timi rokmi, podľa toho, čo si môžeme dovoliť. Stále ovplyvňuje až 26% respondentov odporúčanie ich rodiny a priateľov. Domáca elektronika ako darček si štandardne udržuje svoje piate miesto v obľúbenosti tak, ako pred tridsiatimi rokmi.Vedeli ste že?Darčeky po stromček sú súčasťou Vianoc až od polovice 20. storočia?Kedysi dary dostávali len deti a v 19. storočí sa neobdarovávalo?Po roku 1989 sme darovávali praktické veci a dnes skôr vyhľadávame nadštandard?Ako hovorí doc. Kornélia Jakubíková, "I keď vianočné sviatky považujeme za tradičné, resp. najtradičnejšie, neznamená to, že sú nemenné. Medzi nové fenomény patrí aj to, že kým ešte v 20 – tom storočí bolo všeobecne dodržiavanou normou tráviť Štedrý večer s rodinou, dnes už mládež po večery a darčekoch odchádza z domu za rovesníkmi." Pre viac než polovicu respondentov (52,6%) je dôvodom pre zmenu trávenia Vianoc rodinná situácia – najčastejšie respondenti uvádzajú že deti dospeli, stále sú však pre nich Vianoce rodinnými a tradičnými.Na dedinách bola väčšia súdržnosť. Zaspievali sa koledy, polnočná omša je tradície.Vedeli ste že?Takmer každý desiaty z nás si vytvoril v uplynulých tridsiatich rokoch nové tradície a zvyky?Skôr muži sú ochotní prevziať vianočné tradície svojich partneriek?Takmer polovica našich zákazníkov oslavuje Vianoce rovnako ako pred Nežnou revolúciou?Najpopulárnejším ovocím zostávajú od nežnej revolúcie mandarínky, bez ktorých si nevie predstaviť Vianoce 9 z desiatich Slovákov. Kedysi podpultové banány sú dnes na druhom mieste – kupuje ich 87, 1 % zákazníkov Tesca a bronz patrí pomarančom. Významný nárast zaznamenala obľuba exotického ovocia, zo 4,8% v roku 1989 na 37,1%, ľudia rozpoznávajú mango, maracuju, lichi. Naopak, popularita jabĺčok klesla o niekoľko percent.Vedeli ste že?Až o takmer 30% vzrástla s porovnaním s rokom 1989 obľuba ananásu na vianočnom stole?Pomelo a stalo sa súčasťou Vianoc pre 35% domácností?Výrazne viac – až o takmer 20% obľubujeme sušené ovocie a orechy?Pokiaľ budete mať záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás v našom tlačovom centre press@itesco.sk.Zdroje:Reprezentatívny prieskum spoločnosti TESCO uskutočnený na vzorke 1086 respondentov v období od 18. Novembra 2019 do 22. novembra 2019.Doc. Kornélia Jakubíková: Rodinné tradície (v sviatkovaní a stravovaní) v kontexte globalizácieProf. Zuzana Beňušková: Prečo sú Vianoce tradičné aj nové. Čo je sviatok v 21. Storočí na Slovensku.Inzercia