ORAVSKÁ SPOLOČNOSŤ OFZ OHLÁSILA PREPÚŠŤANIE, O PRÁCU PRÍDE 75 ĽUDÍ

Oravský Podzámok 20. decembra (TASR) – Oravský producent ferozliatin na výrobu ocele, spoločnosť OFZ, ohlásila prepúšťanie. Do konca tohto roka plánuje ukončiť pracovné pomery so 75 zamestnancami. Potvrdil to výkonný riaditeľ spoločnosti Branislav Klocok.