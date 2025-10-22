|
Streda 22.10.2025
Denník - Správy
Aké sú Top digitálne zručnosti 2025 a kde ich získať?
Sú to základy práce v roku 2025. Technológie dnes prepájajú všetko a to od komunikácie a dát až po marketing, predaj a účtovníctvo. Ak ich ovládate, ste rýchlejší, presnejší a žiadanejší. A máte ...
Čo to v praxi znamená? Vedieť pracovať s počítačom a cloudom, rozumieť dátam, používať AI na rutinné úlohy, držať si bezpečnosť a vedieť sa dorozumieť v online tíme.
Trh práce sa mení rýchlo. Ale dá sa na to pripraviť. Stačí si vybrať pár kľúčových oblastí, doplniť ich cez dostupné kurzy a hneď ich skúšať v malých projektoch.
TOP 7 digitálnych zručností – čo sa oplatí ovládať a naučiť
Digitálne zručnosti už nie sú doménou IT špecialistov a potrebuje ich každý, kto chce byť v práci efektívny a pripravený na zmeny trhu. Vybrali sme preto 7 digitálnych zručností, ktoré vám v roku 2025 pomôžu získať náskok pred ostatnými, či už plánujete kariérny posun, podnikanie alebo prácu na voľnej nohe.
1. Práca s počítačom a cloudom
Základ každej modernej práce. Zahŕňa ovládanie operačného systému, kancelárskych balíkov (Microsoft Word, Excel, Google Workspace) a ukladanie súborov do cloudu (Microsoft OneDrive, Google Disk, Dropbox, Box), aby ste mohli pracovať odkiaľkoľvek.
2. Digitálna komunikácia a tímová spolupráca
Videohovory, zdieľané dokumenty a projektové nástroje sú dnes štandard. Naučte sa efektívne využívať platformy ako Teams, Zoom či Slack a spolupracovať v reálnom čase.
3. Práca s dátami a analytické myslenie
Firmy sa rozhodujú na základe dát. Základy Excelu, Google Sheets alebo Power BI vám pomôžu tvoriť prehľadné tabuľky, grafy a interpretovať výsledky.
4. Bezpečnosť v online prostredí
Kybernetické útoky sú čoraz častejšie. Silné heslá, dvojfaktorová autentifikácia 2FA a rozpoznanie podozrivých e-mailov sú dnes základom osobnej aj pracovnej ochrany.
5. Kreatívne a vizuálne zručnosti
Vizuál predáva a to či už ide o prezentáciu, web alebo reklamu. Programy ako Photoshop, Canva alebo InDesign vám umožnia vytvárať profesionálnu grafiku aj bez grafickej školy.
6. Automatizácia a umelá inteligencia (AI)
AI dnes šetrí čas pri písaní, plánovaní aj analýze. Nástroje ako ChatGPT s DALL-E, Copilot či Midjourney pomáhajú nahradiť rutinné úlohy a prinášajú nové možnosti podnikania.
7. Web a digitálny marketing
Základy tvorby webu, SEO a reklamy na sociálnych sieťach patria medzi najžiadanejšie zručnosti freelancerov aj malých firiem. WordPress, Google Ads alebo Meta Business Suite sú nástroje, ktoré otvárajú dvere k online príjmom.
Kde a ako získať digitálne zručnosti
Podľa najnovšej správy Eurostat – Digitalisation in Europe 2025 edition, až 44 % Európanov stále nemá ani základné digitálne zručnosti, hoci viac ako 90 % z nich používa internet aspoň raz týždenne. Len 56 % populácie EÚ má základné alebo nadzákladné digitálne schopnosti, pričom lídrom sú Holandsko (83 %) a Fínsko (82 %).
Zaujímavé je, že len 22 % európskych firiem v roku 2024 ponúklo zamestnancom školenia na rozvoj ICT zručností. Hoci práve tieto školenia patria medzi najúčinnejšie spôsoby, ako posilniť konkurencieschopnosť podnikov.
Získať digitálne zručnosti dnes nie je vôbec zložité. Začať môžete online, vlastným tempom a bez potreby predošlých skúseností. VITA Academy ponúka až 630+ akreditovaných online kurzov, ktoré vás pripravia na reálnu prax. Vyberiete si podľa svojho cieľa a to či chcete zlepšiť pracovné zručnosti, začať podnikať alebo úplne zmeniť odbor.
Medzi najobľúbenejšie kurzy patria:
- Excel pre začiatočníkov a pokročilých – analýza dát, tabuľky a grafy, ktoré využijete v každej profesii.
- WordPress a tvorba webu – naučíte sa postaviť moderný web či e-shop bez programovania.
- Photoshop a Canva – vizuálna tvorba, grafika a úprava obrázkov pre sociálne siete aj web.
- SAP základy – orientácia v jednom z najpoužívanejších firemných systémov.
- Python pre začiatočníkov – ideálny vstup do sveta programovania a automatizácie.
- Online kurzy VITA Academy sú praktické, certifikované a flexibilné – môžete ich absolvovať kedykoľvek, z domu alebo popri práci.
Ako získať online kurzy zadarmo cez Úrad Práce
Ak ste momentálne nezamestnaný alebo zamestnaný a chcete sa rekvalifikovať, môžete využiť online kurzy zadarmo cez Úrad Práce.
Kurzy sú určené pre široké spektrum záujemcov – od absolventov a zamestnancov až po ženy na materskej, živnostníkov a nezamestnaných. V rámci projektu Zručnosti pre trh práce je možné získať preplatené vzdelávanie v hodnote až do 2800 Eur, v závislosti od typu kurzu a individuálnej situácie účastníka.
Stačí sa zaregistrovať ako záujemca o zamestnanie alebo uchádzač o zamestnanie, vybrať si konkrétny kurz a spolu s nami vyplniť jednoduchý formulár pre úrad práce. Po schválení žiadosti získate ročne prístup ku všetkým našim kurzom a môžete sa vzdelávať vlastným tempom a to bez stresu, bez poplatkov, s reálnym prínosom pre váš pracovný život.
Profesijné programy s titulmi – krok k vyššej odbornosti
Ak sa chcete posunúť ešte ďalej, VITA Academy ponúka aj komplexné vzdelávacie programy s možnosťou získať online profesijné tituly ako MBA, DBA, MPA, MSc, BBA, DPA.
Tieto profesijné programy trvajú od pol roka do jedného roka, prebiehajú plne online a zaberú približne 110 až 120 hodín štúdia. Tempo si určujete sami a môžete sa učiť popri práci, rodičovskej dovolenke či podnikaní.
Výstupom je diplom s profesijným titulom, akreditované osvedčenie a odporúčanie pre zamestnávateľov. Po úspešnom absolvovaní navyše VITA Academy kontaktuje vybrané firmy (28 top spoločností) o vašom úspechu, čím zvyšuje vaše šance na uplatnenie.
Ak cítite, že je čas posunúť sa ďalej, VITA Academy vám s tým pomôže. Vyberte si z viac než stovky akreditovaných kurzov a to od Excelu a WordPressu až po Python, grafiku či kybernetickú bezpečnosť. Získate prístup k reálnym zručnostiam, ktoré firmy skutočne hľadajú, a certifikát, ktorý potvrdí váš progres. A čo je najlepšie, tak vďaka Úradu práce môžete všetky tieto kurzy absolvovať úplne zadarmo.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Aké sú Top digitálne zručnosti 2025 a kde ich získať? © SITA Všetky práva vyhradené.
