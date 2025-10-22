|
Streda 22.10.2025
Úvodná strana
22. októbra 2025
Suchobu uznali v kauze Mýtnik za vinného, dostal peňažný trest 500-tisíc eur
Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici uznal podnikateľa Michala Suchobu za vinného z machinácií pri ...
22.10.2025 (SITA.sk) - Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici uznal podnikateľa Michala Suchobu za vinného z machinácií pri verejnom obstarávaní a porušovania povinností pri správe cudzieho majetku v rámci kauzy Mýtnik.
Ako ďalej informoval Denník N, v tejto súvislosti súd podnikateľovi uložil peňažný trest 500-tisíc eur. Zároveň dostal aj trest prepadnutia veci, konkrétne finančnej čiastky 400-tisíc eur. Ide o peniaze, ktoré Suchoba vydal v prípravnom konaní ako výnos z trestnej činnosti. Spod obžaloby z legalizácie výnosov z trestnej činnosti sudca Peter Pulman Suchobu oslobodil. Rozsudok nie je právoplatný.
„V kauze Mýtnik išlo o utajované obstarávania IT systémov na finančnej správe v ére Františka Imreczeho v rokoch 2012 až 2018. Podnikateľ na súde tvrdil, že nič z obžaloby sa počas súdneho procesu nepodarilo preukázať. Aj v záverečnej reči priznal, že s Imreczem boli priatelia, dnes ho označuje za klamára. Odmieta, že by sa spoločne dohodli, že IT systémy pre jeho firmu Allexis obstará finančná správa na výnimku,“ uviedol Denník N. Ako ďalej médium informovalo, Suchoba zdôraznil, že to bolo riešenie, ktoré vymyslel Imrecze.
„Odvolával sa aj na výpoveď súčasného guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra, ktorý bol v čase utajovaného tendra ministrom financií," napísal denník.
Denník N zároveň pripomenul, že pôvodne sudca Špecializovaného trestného súdu Peter Pulman odsúdil Suchobu trestným rozkazom, teda takzvane od stola, bez dokazovania, na peňažný trest 900-tisíc eur.
Zdroj: SITA.sk - Suchobu uznali v kauze Mýtnik za vinného, dostal peňažný trest 500-tisíc eur © SITA Všetky práva vyhradené.
