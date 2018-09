Akého prezidenta SR potrebujeme?

Foto: NEF Hospodársky klub Foto: NEF Hospodársky klub

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. september (OTS) - Už dnes sme prekvapení zvyšujúcim sa počtom záujemcov o funkciu prezidenta SR. (Aj v našej ankete na www.hospodarskyklub.sk pod banerom Ankety 2018 je jedenásť osobností, ktoré majú značné sympatie verejnosti, a získali najvyššiu štátnu funkciu.) Je to dané aj tým, ako sa stal prezidentom republiky a ako v nej pôsobí A.Kiska. Faktom je, že vládne strany nemajú vôľu dohodnúť sa na spoločnom kandidátovi. Takom, ktorý by bol pre väčšinu občanov - voličov príťažlivý a dôveryhodný. Opozičné strany sa správajú rovnako. Prezidentský kredit by mal byť daný životnou cestou a jej výsledkami, rodinou, domácou a zahraničnou prestížou a čistým charakterom. Malo by ísť o osobnosť vlasteneckú, s hlbokým vzťahom k štátotvornému národu a občanom ako takým. Mal by mať schopnosť pracovať pre Slovenskú republiku v korektnej Európskej únii, pre jej občanov, rešpektovať Ústavu SR, nebyť straníckym vazalom a byť morálnou oporou pre všetkých občanov. Mal by to byť demokrat a vždy priateľ mierumilovných občanov iných štátov. Pripomíname politikom ich povinnosť a zodpovednosť za voľbu novej hlavy štátu, a to bez protidemokratických a protiústavných aktivít a bez násilia korporátnych médií a s nimi sympatizujúcimi politickými a spoločenskými činiteľmi. Odporúčame vedúcim činiteľom politických strán, aby zvážili príklon k takým zvoliteľným osobnostiam, akými napríklad sú: Pavol Demeš, bývalý predstaviteľ ministerstva zahraničných vecí a spoločenský činiteľ, Peter Mihók, predseda Svetovej komorovej federácie a predseda SOPK, a Anton Barcík, generálny riaditeľ Považskej cementárne, ktorý napomáha rozvoju duchovných a mierumilovných síl veriacich a občanov z celého sveta a laureát “Mierovej ceny zo Slovenska 2015” za rok 2016.V Bratislave, 17. septembra 2018Za skupinu 17 členov 25-ročného združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodarsky klub a jeho Medzinárodného mierového výboru, založeného v roku 2015 :Dr. P. Kasalovský, zakladajúci člen združenia a jeho predstaviteľ od roku 1993, spoluzakladateľ a hovorca Medzinárodného mierového výboru od roku 2015Genmjr. Ing. S. NaďovičIng. J. Gabriel, predseda výboru združeniaProf. MUDr. J. Breza, DrSc