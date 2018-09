Ľudia v Mexiku sa sťažovali na zápachajúci kamión so 157 mŕtvolami

Ilustračné foto. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mexiko 18. septembra (TASR) - Obyvatelia mexického štátu Jalisco sa v posledných dňoch sťažovali na zápach šíriaci sa z mraziarenského kontajnera, v ktorom sa nachádzali telá 157 obetí organizovaného zločinu, informuje agentúra AP.Mexické úrady v roku 2006 začali boj proti organizovanému zločinu. Odvtedy v krajine zaznamenali 200.000 vrážd a 35.000 ľudí je nezvestných. Najvyšší počet vrážd sa stal práve v štáte Jalisco na západnom pobreží Mexika.Mŕtvoly bežne skladujú v mraziarenských kontajneroch, pretože kapacita márnic je naplnená. Mexické zákony totiž kremáciu tiel obetí organizovaného zločinu zakazujú, informovala stanica BBC.Hovorca prokurátory v štáte Jalisco potvrdil, že vozidlo a telá v ňom sú pod dohľadom úradov. Po sťažnostiach miestnych obyvateľov ho previezli do priestorov prokuratúry v hlavnom meste štátu Guadalajara v západnej časti Mexika.Octavio Cotero Bernal, riaditeľ ústavu patológie v Jaliscu pre denník Mural povedal, že miestne úrady majú problém s návalom mŕtvol, ktoré musia podrobiť pitve. Telá však pre miestnu komunitu nepredstavujú zdravotné riziko a všetku zodpovednosť nesie polícia. Dodal, že v oblasti by mala byť do konca tohto mesiaca postavená nová márnica s kapacitou 800 tiel.Kamión s mraziarenským návesom bol pôvodne zaparkovaný na skladisku v meste Tlaquepaque, niekoľko kilometrov južne od Guadalajary. Skladisko však minulý štvrtok zavreli, pretože bolo postavené bez povolenia. Cez víkend kamión stál na nespevnenej ceste v meste Tlajomulco, kde vyvolal protesty miestnych obyvateľov.