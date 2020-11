Ako bezpečne odstrániť tapety aj lepidlo?

Je to jeden z najjednoduchších doplnkov, avšak, vie dať človeku poriadne zabrať nielen pri samotnej príprave, ale taktiež aj počas ich odstraňovania. Chce to pevné nervy, veľa trpezlivosti a, samozrejme, osvedčené rady, ktoré sa vždy hodia.

Ešte než začnete

Je nutné sa pripraviť na to, že odstránenie tapety vám zaberie pomerne dosť času – v závislosti od veľkosti miestnosti a samotných stien, ktoré sú tapetované. Pred začiatkom je tak najlepšie si všetko okolo upratať, prípadne zakryť nábytok a vypnúť poistky, to sa týka predovšetkým prípadov, keď je k odstráneniu tapiet potrebná aj voda. Taktiež si nezabudnite zakryť priestor pod nohami, aby ste náhodou nevytopili seba alebo susedov. Ochránite tým aj samotnú podlahu.

Druhov je dnes veľa

Posledným, ale veľmi dôležitým bodom prípravy je zistiť, z akého materiálu sú vaše tapety vyrobené. Hrá to totiž pomerne veľkú úlohu v tom, akým spôsobom ich budete odstraňovať. Niektoré typy zvládnete odlepiť hravo a v priebehu pár minút, iné vyžadujú vodu alebo dokonca špeciálne chemické prostriedky.

Samolepiace tapety

Samolepiace tapety rozhodne patria k tým najmenej náročným, najmä čo sa týka odstránenia. Možno preto sa v posledných rokoch stali obľúbenou voľbou každého, kto túžil svoj domov oživiť novou a štýlovou dekoráciou. Prilepiť ich nie je žiadna veda a dole ich zvládnete dostať za pár minút, a to najmä preto, že sa dajú odstrániť tzv. suchou formou.

To znamená, že postačí, keď jemne zatiahnete za načatý roh a budete pokračovať, až pokiaľ nebude celá tapeta strhnutá. Neťahajte však príliš rýchlo – mohlo by sa stať, že by sa vám v polovici celá tapeta pretrhla. V takom prípade je dobré pribrať si na pomoc fén, ktorý uvoľní zvyšné tapetové lepidlo.

Vliesové tapety

Takisto aj tento druh tapiet sa radí k ľahko odstrániteľným. Na výber tak máte dve možnosti. Klasické sťahovanie za sucha alebo osvedčený postup s fénom. Žiadne špeciálne prostriedky si pripravovať nemusíte a malých zvyškov lepidla sa zbavíte pomocou alkoholického čistidla.

Papierové tapety

V tomto prípade nastal čas, aby ste si pripravili poriadny kýbeľ s horúcou vodou, pretože tu vám klasické, opatrné sťahovanie nepostačí. K horúcej vode pridajte aj odstraňovač tapiet, vďaka ktorému vám pôjde práca oveľa ľahšie. Roztok, ktorý sa vytvorí, musíte veľmi opatrne nanášať na všetky steny a nechať zhruba dvadsať minút pôsobiť. Je pravdepodobné, že tento proces budete musieť párkrát zopakovať, než sa tapeta začne pomaly uvoľňovať. K tejto poslednej fáze si priberte na pomoc špachtle alebo škrabku, s ktorými vám odlepovanie pôjde o niečo ľahšie.

Vinylové tapety

Najobľúbenejší, ale taktiež najprácnejší kúsok na trhu. Vinylové tapety patria medzi kvalitné dekorácie, no ich lepenie a odstránenie vás môže stáť dosť času a nervov. Najväčší problém je dvojitá vrstva tapety. Prvá vrstva, tvorená z celulózy, sa odstraňuje pomerne ľahko, dokonca ju zvládnete stiahnuť aj za sucha. Náročnejšia je tá druhá, spodná vrstva, ku ktorej je potreba zavolať na pomoc starý dobrý kýblik s vodou. V tom najhoršom prípade sa môže stať, že vám dá poriadne zabrať aj prvá vrstva a vtedy je najlepším riešením zobrať špeciálny odstraňovač tapiet. Je ale nesmierne dôležité, aby ste s týmto prostriedkom narábali opatrne a vyhýbali sa kontaktu s kožou, nezabudnite teda aj na rukavice.

Čo robiť, keď držia ako kliešť?

Dôvodom, prečo sa tapety stále neodliepajú, môže byť spôsob, akým nanášate vodu na steny. Najlepšie je používať maliarsky valček, špongiu alebo klasický rozprašovač. Pomôže vám aj to, keď si v miestnosti vytvoríte vlhké prostredie.

V tomto prípade nezabudnite staviť predovšetkým na rozum, a nie na silu. Aby sa náhodou nestalo, že vám s tapetou zlezie aj omietka.

Zdroj obrázkov:

Dovido.sk