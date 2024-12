Ako bezpečne prežiť Vianoce aj Silvestra? Hasiči priniesli viaceré odporúčania

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

24.12.2024 (SITA.sk) - Pri príležitosti blížiacich sa Vianoc a príchodu Nového roka prichádzajú hasiči so súborom odporúčaní, ako ich stráviť v bezpečí.Riziká sú podľa hasičov spojené napríklad s používaním osvetlenia na vianočných stromčekoch. V súvislosti s používaním vianočného osvetlenia a dekoračných svietidiel odporúčajú hasiči používať iba certifikované vianočné osvetlenie.„V prípade, že sa v byte nenachádzajú žiadne osoby, je nutné osvetlenie na vianočnom stromčeku vypnúť z elektrického zdroja energie," uvádzajú hasiči s tým, že treba tiež rešpektovať pokyny výrobcu a predajcu.HaZZ neodporúča vykonávať akékoľvek neodborné zásahy v súvislosti s opravou jednotlivých žiaroviek a kabeláže. Vianočný stromček by podľa hasičov mal byť navyše umiestnený do dostatočne veľkého priestoru, ďalej od vykurovacích zariadení a otvoreného ohňa.Pokiaľ ide o zábavnú pyrotechniku pri oslavách Silvestra, hasiči každoročne evidujú množstvo výjazdov práve pre neodborné používanie a manipuláciu so zábavnou pyrotechnikou. Neodporúčajú preto vykonávať neodborné zásahy do zábavnej pyrotechniky.Zároveň odporúčajú nezapaľovať zábavnú pyrotechniku priamo v ruke a v blízkosti tváre, neodpaľovať zábavnú pyrotechniku v sklenených fľašiach a iných nádobách a opätovne nezapaľovať zábavnú pyrotechniku v prípade, že nevybuchla.„V prípade, že zábavná pyrotechnika nevybuchla po zapálení, je nutné poliať ju dostatočným množstvom vody," uvádza HaZZ s tým, že zapálenú pyrotechniku nie je vhodné vyhadzovať z okien, balkónov a terás, pretože by mohol vzniknúť požiar bytu, poprípade požiar zaparkovaných vozidiel. Pripomínajú tiež, že treba zabrániť priamemu kontaktu pyrotechniky s deťmi a zvieratami.Hasiči pripomínajú aj riziká spojené s prípravou sviatočných pokrmov. Zdôrazňujú, že za žiadnych okolností nie je vhodné nechávať pripravovanú stravu na sporáku bez dozoru dospelej osoby. Odporúčajú vyvarovať sa opätovnému používaniu oleja, ktorý by sa mohol prepáliť a vzbĺknuť.Prípadný horiaci olej by sa podľa hasičov nemal hasiť vodou, ale zadusiť napríklad utierkou alebo uterákom. „Nepoužívané kuchynské spotrebiče treba vypnúť z elektrického zdroja energie," zdôrazňujú hasiči. Odporúčajú tiež používať počas manipulácie s horúcimi materiálmi ochranné prostriedky.