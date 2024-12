Vo vedúcich pozíciách je na Slovensku 25 percent žien, najvyššie zastúpenie majú vo oblasti HR

Firma Seyfor je výnimkou

Stále existujú bariéry

23.12.2024 (SITA.sk) - Na Slovensku je len 25 percent vedúcich pozícií obsadených ženami, ako ukazuje aktuálny Datacruit Diversity report založený na analýze dát z LinkedInu, pokrývajúcej 146-tisíc zamestnancov v krajine.Výrazný rodový rozdiel je viditeľný v oblastiach ako strojárstvo a IT, kde ženy tvoria len deväť, respektíve 11 percent vedúcich postov. Naopak, najvyššie zastúpenie žien je v sfére HR s 27 percentami. Seyfor Slovensko , líder v oblasti IT s takmer rovnakým percentuálnym zastúpením mužov a žien vo vyššom manažmente, predstavuje výnimku v tomto segmente.„K novembru tohto roka pracuje v Seyfor Slovensko 54 percent žien a 46 percent mužov," uviedla Anna Slováková, HR manager spoločnosti Seyfor, ktorá verí v prínos rodovej diverzity pre kreativitu a úspech firmy.Datacruit s.r.o., popredný dodávateľ náborových riešení, upozorňuje na pretrvávajúce bariéry brániace väčšiemu počtu žien dosiahnuť najvyššie manažérske pozície aj napriek ich zjavnej kvalifikácii a kompetenciám.„Z našej tohtoročnej štúdie je vidieť, že i napriek zjavnej kompetencii a kvalifikácii žien existujú stále bariéry, ktoré ženám bránia v tom, aby boli obsadzované do najvyšších pozícií," poznamenal Zdeněk Bajer, CEO spoločnosti Datacruit.V oblasti C-level pozícií sú ženy najmä lídrami v segmente HR, kde tvoria 49 percent vedúcich pracovníkov. Podľa Martiny Chloupkovej, HR riaditeľky Seyfor, by sa v budúcnosti cieľom malo stať väčšie zapojenie mužov do HR. Avšak v ostatných manažérskych rolách ako CMO, COO či CTO stále výrazne dominujú muži.