Ako by sa mala správne piť slivovica?

Čo na takú príležitosť podávať? Samozrejme dámy nepohrdnú lahodným vínom, ale páni si na zahriatie dajú radšej slivovicu. Prezradíme vám, ako sa číry destilát podáva.

Slivovica sa vyznačuje jemnou ovocnou chuťou, v ktorej hrajú hlavnú rolu slivky. V moravských končinách majú pestovatelia ovocné sady so stromami rôznych odrôd. Čo slivovica, to originálna chuť.

Morava je naklonená na pestovanie ovocia

Slivovice sa pália predovšetkým na Morave. Ide o časť republiky, ktorá je naklonená na pestovanie sliviek. Chuť ovplyvňuje nielen pôda, ale aj okolité prírodné vplyvy, ako sú údolia, voda a celkovo vzduch. Ak sa rozhodnete pestovať ovocné stromy, je nevyhnutné vybrať takú odrodu, ktorá sa bude práve na vašej pôde dariť. O stromy sa musíte náležite starať a potom budete doslova žať ovocie, teda pokiaľ slivky na jar nepomrznú.

Slivovica so sušenou slivkou

Ako by sa mala slivovica správne piť? Zrejme alkoholický nápoj chladíte v chladničke, ale robíte chybu, pretože slivovica by mala pri podávaní mať izbovú teplotu. Zahryznúť by ste k nej mali sušenú slivku, pretože jedine tak sa perfektne rozvinie jej vôňa a chuť.

Slivovica sa začala používať aj pri miešaní koktailov. Obľúbený je moravský kohút. Ak si chcete „zmixovať“ tento alkoholický nápoj, tak si pripravte

20 ml slivovice

50 ml červeného vermútu

10 ml fernetu

Všetky uvedené destiláty vlejte do vychladeného miešacieho pohára, čo najlepšie ich premiešajte a nalejte do nízkeho pohára. Moravským kohútom priateľov určite ohromíte.