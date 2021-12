Tvorca kreslených rozprávok Walt Disney sa narodil pred 120 rokmi

Americký filmový producent, režisér, scenárista, animátor, mediálny magnát a spoluzakladateľ spoločnosti Walt Disney Company bol ikonickou postavou mediálneho a zábavného priemyslu 20. storočia. Walt Disney spolu so svojím tímom vytvoril legendárne kreslené postavičky ako Mickey Mouse alebo Káčer Donald. Počas jeho života filmom, pod ktoré sa podpísal ako producent, udelili 22 Oscarov z 59 nominácií.



Od narodenia Walta Disneyho uplynie v nedeľu 5. decembra 120 rokov.



Walter Elias Disney sa narodil 5. decembra 1901 v americkom meste Chicago do rodiny farmára a učiteľky. Už v mladosti sa začal zaujímať najmä o výtvarné umenie a svoj talent rozvíjal na Kansas City Art Institute. V roku 1917 navštevoval McKinley High School, kde sa zaoberal fotografiou a kreslil do školského časopisu. Jeho štúdium prerušila prvá svetová vojna, počas ktorej sa pripojil k Červenému krížu. Koncom roka 1918 pracoval ako šofér sanitky vo Francúzsku aj v Nemecku.



Po návrate do Kansas City sa zamestnal ako kreslič v komerčných umeleckých štúdiách, kde sa stretol s Ubom Iwerksom, mladým umelcom, ktorého talent výrazne prispel aj k úspechu Walta Disneyho. Táto dvojica založila v roku 1922 vlastné štúdio, v ktorom natáčali animované reklamné filmy. Vytvorili tiež sériu kreslených skečov s názvom Laugh-O-grams a sériu sedemminútových rozprávok, ktoré kombinovali živé akcie a animáciu Alice in Cartoonland.



Napriek schopnostiam a úsiliu, ktoré venoval svojej profesii, Disney v roku 1923 vyhlásil bankrot. Tento neúspech ho však neodradil. Presťahoval sa do Hollywoodu, kde spolu s bratom Royom založili spoločnosť Disney Brothers Studio. Neúnavný kreatívec presvedčil spolupracovníka Iwerksa, aby mu opäť pomohol s vytváraním kreslených postavičiek. A tak v roku 1927 stvorili veľkého bieleho králika Oswalda (Oswald the Lucky Rabbit), ktorý vznikol pre filmovú produkčnú a distribučnú spoločnosť Universal Pictures. V tomto období Disney a Iwerks vdýchli život aj ďalšiemu kreslenému stvoreniu – veselej a energickej myši menom Mickey (pôvodne nazývaný Mortimer Mouse). Tento myšiak bol neodmysliteľnou súčasťou prvého zvukového animovaného filmu Parník Willie (Steamboat Willie, 1928) a stal sa mimoriadne populárnou kreslenou figúrkou.



Nadšenie, ktoré Mickey Mouse a jeho priateľka Minnie u divákov vzbudili viedlo k zdokonaleniu ďalších zvieracích postáv ako napríklad Káčer Donald (Donald Duck) či psov Pluta a Goofyho. Úspech u publika spočíval v schopnosti tvorcov vdýchnuť týmto kresleným figúrkam reálne a uveriteľné črty blízke človeku. V roku 1932 Disneyho spoločnosť vyprodukovala farebný kreslený film Flowers and Tree, ktorý priniesol štúdiu prvé oficiálne ocenenie Oscara. O rok neskôr sa úspechu tešila aj ďalšia krátkometrážna oscarová rozprávka Tri malé prasiatka (The Three Little Pigs).

V roku 1934 začal Walt Disney pracovať na svojom dovtedy najambicióznejším projekte. Reprezentoval ho celovečerný animovaný film Snehulienka a sedem trpaslíkov (Snow White and the Seven Dwarfs). Film bol dokončený v roku 1937 a bol prijatý veľmi pozitívne o čom svedčí ďalšia soška Oscara.



V roku 1940 presťahoval Disney svoju spoločnosť do mesta Burbank v štáte Kalifornia. Po rozprávke o snehulienke jeho štúdio produkovalo ďalšie animované celovečerné snímky ako Pinocchio (1940), Dumbo (1941), Bambi (1942), Popoluška (Cinderella, 1950), Alica v krajine zázrakov (Alice in Wonderland (1951), Peter Pan (1953) či 101 dalmatíncov (One Hundred and One Dalmatians, 1961).



Na archívnej snímke návštevníci kráčajú k zámku Šípkovej Ruženky v zábavnom parku Disneyland.

V 50. rokoch minulého storočia začala spoločnosť Walt Disney Productions rozširovať svoju tvorbu aj o dobrodružné hrané filmy. Medzi ne patrí napríklad Ostrov pokladov (Treasure Island, 1950), priazeň si získal aj na svoju dobu fantastickými efektami nabitý film 20 000 míľ pod morom (20,000 Leagues Under the Sea, 1954) aj príbeh o optimistickej a obľúbenej dievčine Pollyanna (1960). Taktiež vznikali dokumentárne filmy o prírode ako Seal Island (1948), Beaver Valley (1950) alebo The Living Desert (1953). Vyvrcholenie Disneyho kariéry ako producenta predstavovala muzikálová komédia Mary Poppins (1964), ktorá si získala celosvetovú popularitu.



Meno talentovaného predstaviteľa amerického zábavného priemyslu je spojené aj s Disneyland Parkom, ktorý otvorili v roku 1955 v Los Angeles. Disney plánoval aj ďalší zábavný park na Floride. Jeho otvorenia sa však už nedožil. Zomrel 15. decembra 1966 v Los Angeles v dôsledku rakoviny pľúc. V súčasnosti sa miesta plné rozprávkových stavieb a hrdinov, ktoré pripomínajú prácu Walta Disneyho, nachádzajú po celom svete a robia radosť deťom i dospelým.