Ako by sa zachovali Slováci v prípade útoku? So zbraňou by bojovala iba malá časť

Odhodlanie bojovať klesá s vekom

Najviac ochotní bojovať sú voliči Republiky

8.5.2022 (Webnoviny.sk) - V prípade vojenského napadnutia Slovenska by 13 percent ľudí zaň bojovalo so zbraňou, 48 percent ľudí by zostalo na Slovensku, ale nebojovalo a za hranice by odišlo 32 percent opýtaných.Nevedelo odpovedať 7 percent respondentov. Vyplynulo zo z prieskumu agentúry Focus pre TV Markíza reláciu Na telo s Michalom Kovačičom Prieskum sa uskutočnil od 30. marca do 6. apríla tohto roku na vzorke 1 007 respondentov. Pri mužoch odhodlanie bojovať za Slovensko so zbraňou s vekom klesá. Vo veku 18 až 34 rokov by bojovalo 31 percent opýtaných, vo veku 35 až 54 rokov by bojovalo 26 percent a vo veku 55 plus by bojovalo 13 respondentov.Pokiaľ ide o rozhodovanie podľa voličov strán, tak v prípade strany Hlas – sociálna demokracia by zo Slovenska odišlo 29 percent respondentov, so zbraňou bojovalo 9 percent a zostalo, ale nebojovalo 58 percent. Pri strane Smer – sociálna demokracia by odišlo zo Slovenska 15 percent opýtaných voličov, 12 percent by bojovalo a 66 percent by zostalo, ale nebojovalo.Pri strane Sloboda a Solidarita (SaS) by odišlo 39 percent opýtaných, 12 percent by bojovalo a 43 percent zostalo na Slovensku. V prípade voličov Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti by odišlo 26 percent, bojovalo by 13 percent a 48 percent by zostalo, ale nebojovalo. Zo Slovenska by odišlo 38 percent voličov Sme rodina, 16 percent by bojovalo a 40 percent by zostalo, ale nebojovalo.V prípade voličov Progresívneho Slovenska by 52 percent odišlo zo Slovenska, 19 percent by bojovalo so zbraňou a 24 percent by zostalo, ale nebojovalo. Pokiaľ ide o voličov hnutia Republika , tak 34 percent by odišlo zo Slovenska, 27 percent by bojovalo a 32 percent by zostalo na Slovensku, ale nebojovalo.