Zjednotenie Írska je o krok bližšie, nacionalisti získali v severoírskom parlamente najväčší počet kresiel

8.5.2022 (Webnoviny.sk) - Nacionalistická strana Sinn Féin, ktorej cieľom je zjednotenie Írska, vo voľbách do severoírskeho parlamentu prvýkrát v histórii získala najväčší počet kresiel. Po zrátaní takmer všetkých hlasov má Sinn Féin 27 z 90 kresiel v parlamente.Demokratická unionistická strana (DUP), ktorá v severoírskom zákonodarnom zbore dominovala dve desaťročia, obsadila 24 kresiel. Víťazstvo Sinn Féin ju oprávňuje na post predsedu severoírskej vlády, a to prvýkrát od roku 1921, kedy Severné Írsko vzniklo ako krajina s protestantskou väčšinou. Podpredsedníčka Sinn Féin Michelle O’Neilová vyhlásila, že rozdelení severoírski politici sa musia zísť na budúci týždeň, aby sformovali výkonnú moc.Ak vládu nezostavia do šiestich mesiacov, nasledovať budú nové voľby a ďalšia neistota. Výsledky sobotňajších volieb sú krokom ku konečnému cieľu Sinn Féin, ktorým je zjednotenie Írska, hoci tohto roku sa strana nesústredila na túto tému, ale jej kampani dominovala problematika prudko rastúcich životných nákladov.