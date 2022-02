Ako by Slovensko mohlo pomôcť Ukrajine? Europoslanci v tom majú jasno

Najvyššou prioritou je mier

12.2.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenská republika by v súčasnej napätej situácii medzi Ukrajinou a Ruskom mohla Kyjevu pomôcť materiálne, ale aj politicky, či programami vedúcimi k reformám. Zhodli sa na tom slovenskí poslanci Európskeho parlamentu (EP), ktorých oslovila agentúra SITA.Peter Pollák (OľaNO) sa domnieva, že Slovensko poskytne Ukrajine pomoc v závislosti od situácie. Ak nastane vojnový konflikt, nepochybuje o tom, že SR poskytne humanitárnu pomoc.Podľa Martina Hojsíka (PS/RE) si po príklady, ako pomôcť, netreba chodiť ďaleko. Stačí sa podľa neho pozrieť na Českú republiku, ktorá poskytla zdravotnícku pomoc, ale napríklad aj muníciu.„Dôležité bude priamo a aktívne komunikovať s predstaviteľmi Ukrajiny a zistiť, ako vieme prekryť ich potreby a naše možnosti. Nemenej dôležité však bude tému bezpečnosti Ukrajiny otvárať na najvyššej politickej úrovni, či už doma, ale aj v zahraničí,“ mieni. Mier na Ukrajine je podľa neho najvyššou európskou prioritou.Michal Wiezik (PS/RE) si všíma dlhodobú pomoc Slovenska v oblasti zdravotnej starostlivosti. Dodáva, že SR vie teraz pomôcť aj politicky. „To vyžaduje okrem iného aj jasné a konzistentné stanovisko na národnej a európskej úrovni,“ zdôraznil.Europoslanec Eugen Jurzyca (SaS/ECR) tvrdí, že prínos Slovenska by mohol byť v tom, aby sa problém Ruska a Ukrajiny udržal na diplomatickom stole a SR by tiež mala vyslať signály o tom, že Kyjev si svoju budúcnosť musí zvoliť sám.Ivan Štefanec (KDH/EPP) sa domnieva, že SR musí Ukrajine ukázať, že za ňou stojí. A to najmä po incidente z Národnej rady SR, keď bola ukrajinská vlajka poliata vodou.„Máme rôzne možnosti, ako Ukrajine pomôcť, napríklad finančne či materiálne. Ukrajine však najviac pomôžu jednotné koordinované európske riešenia,“ tvrdí.Podpredseda EP Michal Šimečka (PS/RE) považuje za najdôležitejšie, aby sa nerozbíjala jednota NATO a Európskej únie (EÚ) v snahe o deeskaláciu krízy na Ukrajine.„Potrebujeme Ukrajinu uistiť, že za ňou stojíme, že odmietame spochybňovanie jej suverenity zo strany Kremľa a v prípade jej napadnutia sme bez váhania pripravení podporiť tvrdé sankcie,“ vyhlásil.Europoslankyňa Miriam Lexmann (KDH/EPP) vidí pomoc Ukrajine vo viacerých rovinách. V politickej rovine si pomoc predstavuje pod jednotným postupom EÚ, ktorým by mal byť dialóg.„Pomoc spočíva aj v súdržnej dohode a na našej podpore ekonomických a hospodárskych sankcií voči Rusku v prípade jeho akéhokoľvek útoku na Ukrajinu,“ povedala. Pomocou podľa nej tiež môže byť podpora programov vedúcich k prodemokratickým reformám, boju proti korupcii či spolupráci v oblasti kybernetickej bezpečnosti.Vladimíra Bilčíka (Spolu/EPP) mrzí, že Slovensko s výraznejšou pomocou zatiaľ otáľa. Ukrajina podľa neho žiada v prvom rade o výzbroj na odstrašenie útoku.„Druhú vec, ktorú po nás Ukrajina žiada, je jasný spoločný postoj voči ruskej agresii a odstrašovanie útoku skutočne účinnými sankciami,“ vyhlásil europoslanec.Róbert Hajšel (Smer-SD/S/D) konštatuje, že pomoc Ukrajine môže mať rôzne formy, nemalo by však ísť o dodávky zbraní, ktoré by podľa jeho slov len priliali ďalší olej do ohňa.