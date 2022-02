Mikulec sa ohradil voči fabuláciám strany Smer-SD. NAKA a inšpekčná služba vždy konali slobodne, tvrdí

Jednému odvolávaniu už čelil

Santusová nemôže byť obeťou

Mikulec stretnutie s prokurátormi poprel

SMER-SD podá návrh na odvolanie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.2.2022 (Webnoviny.sk) - Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) sa ohradzuje voči fabuláciám, ktoré odzneli na tlačovke strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD).Zdôraznil, že nikdy nezasahoval do činnosti orgánov činných v trestnom konaní (OČTK) a Národná kriminálna agentúra (NAKA) a Úrad inšpekčnej služby (ÚIS) vždy konali a budú konať slobodne. Reakciu ministra vnútra poskytol tlačový odbor Kancelárie ministra vnútra.„Žiadna organizačná zložka nebola cielene usmerňovaná. Všetky informácie, ktoré som obdržal ako ich oprávnený prijímateľ som bez komentárov okamžite odstupoval kompetentným útvarom,“ napísal s tým, že nikdy nepožadoval od OČTK informácie, na ktoré nemal zákonný nárok.Šéf rezortu vnútra zároveň doplnil, že pre svoj postoj nezasahovať do trestných vecí bol dokonca odvolávaný v parlamente z dôvodu, že nevie, čo sa mu v rezorte deje.„Neprislúcha mi hodnotiť rozhodnutia vrcholných orgánov prokuratúry alebo súdov. Na rozdiel od pána Fica verím, že až súdy rozhodnú o zákonnosti vyšetrovaní vedených na NAKA, ako aj na ÚIS,“ skonštatoval Mikulec.Zároveň sa pýta, ako môže byť vyšetrovateľka Diana Santusová obeťou, ako tvrdia poslanci strany Smer-SD, keď je dodnes vyšetrovateľkou ÚIS.„Dokonca aj po tom, ako mesiace odmietala vyšetrenie na polygrafe na KEÚ PZ (Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru – pozn. SITA) po tom, čo sama prejavila snahu najskôr odísť zo svojho postu a potom sa opäť vrátiť? Ministerstvo vnútra sa vo vzťahu k vyšetrovateľke Santusovej správalo korektne, čo zjavne neplatí z jej strany,“ pokračoval minister.Mikulec poprel informácie, že by sa 19. júla 2021 zúčastnil na stretnutí na pôde Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) ani na žiadnom inom mieste so žiadnymi prokurátormi. Uvedené potvrdilo aj verejné vyjadrenie ÚŠP, ktoré sa odvoláva aj na Úrad na ochranu ústavných činiteľov.„Tohto dňa však boli ministrovi vnútra oficiálnou cestou zaslané z ÚŠP pre služobnú potrebu informácie, týkajúce sa podozrenia z nezákonného postupu špecializovaného tímu Úradu inšpekčnej služby,“ citoval Mikulec vyjadrenie ÚŠP.Na záver uviedol, že dôvodom jeho návštevy na ÚŠP 16. júla 2021 bolo zabezpečenie ochrany pre špeciálneho prokurátora.Strana Smer-SD plánuje v pondelok 14. februára podať návrh na odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca z funkcie. Informoval o tom predseda strany Smer-SD Robert Fico na tlačovej besede v piatok 11. februára.Podľa Fica je Mikulec na čele „zločineckej skupiny“ tvorenej vyšetrovateľmi NAKA a prokurátormi ÚŠP.