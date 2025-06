Ako byť fit aj počas horúcich letných dní? Spoznajte účinky omega-3 mastných kyselín!

Dbajte na zdravie srdca

Spoznajte blahodarné účinky rybieho tuku

25.6.2025 (SITA.sk) - Ako počas nasledujúcich mesiacov ostať v skvelej kondícii? Máme pre vás niekoľko tipov!S príchodom leta nás lákajú horské chodníky, cyklistické trasy a nové športové výzvy. Vysoké teploty a silné UV žiarenie v kombinácii s fyzickou aktivitou však môžu organizmus pomerne rýchlo vyčerpať. Ako sa pripraviť na letné horúčavy? Dôležité je mať vyváženú stravu, dodržiavať pitný režim, dopriať si kvalitný spánok a dodať telu potrebné živiny. Jednou z dôležitých látok, na ktorej príjem zabúdame, hoci si ju naše telo nevie samé vyrobiť, sú omega-3 mastné kyseliny, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri správnej funkcii mozgu či svalov.Srdce je počas leta v "plnej prevádzke". Neustále potenie sa je prirodzenou reakciou tela na horúčavu, no zároveň znamená stratu tekutín a elektrolytov, čo zvyšuje riziko dehydratácie a zaťažuje srdcovocievny systém. Silné UV žiarenie navyše spôsobuje oxidačný stres, ktorý môže poškodzovať bunky. Ak má telo dostatok omega-3 mastných kyselín, dokáže sa skvele chrániť, dobre regenerovať a zvládať letné výzvy s ľahkosťou.Cítite sa počas horúcich dní často unavení, alebo vás trápia nepríjemné závraty? Príčinou môžu byť rýchle zmeny počasia, vysoká vlhkosť či nedostatok potrebných živín. S rastúcimi teplotami totiž radi siahneme po ľahšej strave, v ktorej však často chýbajú dôležité tuky. Pestrý jedálniček a kvalitné doplnky stravy sú aj v letných mesiacoch nevyhnutnosťou!Leto je tiež ideálne obdobie na aktívny oddych – či už vyrážate na turistiku, plánujete cyklovýlet, skúšate surfovanie na dovolenke pri mori alebo obúvate korčule, nezabudnite, že telo si po dlhej zime potrebuje na zvýšenú záťaž zvyknúť. Po športovom výkone myslite tiež na zaslúžený oddych. Dobrým pomocníkom budú aj omega-3 mastné kyseliny, ktoré sú nenahraditeľné pri regenerácii svalov.Omega-3 mastné kyseliny pomáhajú zachovať pružnosť ciev a stabilizujú srdcový rytmus, čím udržiavajú srdce v dobrej kondícii aj počas horúcich letných dní. Okrem toho podporujú pamäť, sústredenie a pomáhajú udržiavať správnu funkciu zraku. Ich dostatočný príjem vám umožní zostať fit a užívať si leto naplno!Ako si zabezpečiť pravidelný prísun zdravých tukov? Telo je závislé na prijímaní omega-3 mastných kyselín z potravy – samo si ich totiž nevie vyprodukovať. Tučné morské ryby, ako losos, sleď, makrela či sardinky, sú ich najbohatším prírodným zdrojom. Ak sa tento rok chystáte na dovolenku pri mori, doprajte si čerstvé ryby priamo z miestnych reštaurácií! Okrem rýb môžete omega-3 nájsť napríklad aj v ľanových či chia semienkach alebo vo vlašských orechoch.Ako by mohol vyzerať váš tohtoročný letný jedálniček plný zdravých tukov? Začnite deň osviežujúcim ovocným smoothie s chia semienkami, na obed si vychutnajte pečeného lososa so zemiakmi a na večeru si doprajte ľahký šalát s avokádom a sardinkami!Pre optimálnu hladinu omega-3 mastných kyselín zaraďte do svojho jedálnička ryby 3–4-krát týždenne. Znie vám to ako nesplniteľná úloha? Praktickým riešením a istotou, že vaše telo aj vďaka omega-3 mastným kyselinám zvládne letné horúčavy a všetky zážitky, je výživový doplnokod. Obsahuje lososový olej značky SALfresh od spoločnosti Nordlaks. Táto rodinná spoločnosť je svetovo známa vďaka výnimočnej kvalite svojich produktov a dôrazu na podporu trvalo udržateľného rozvoja. Jej lososový olej, pýšiaci sa prívlastkom najčerstvejší na svete, nájdete na Slovensku iba v! Stačí pár klikov na naturamed.sk sa postará o dávku potrebných živín, ktoré vaše telo počas letných dní zaručene ocení.Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk . Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.