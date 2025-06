USA sú podľa Rutteho úplne zaviazané voči kolektívnej obrane v rámci NATO

25.6.2025 (SITA.sk) - Generálny tajomník NATO Mark Rutte v stredu vyhlásil, že Spojené štáty sú „úplne zaviazané“ voči klauzule aliancie o vzájomnej obrane.„Pre mňa je absolútne jasné, že Spojené štáty sú úplne oddané NATO, úplne oddané článku 5,“ povedal Rutte novinárom pred samitom lídrov aliancie. Článok 5 dohody hovorí, že útok na jedného člena je útokom na všetkých.„Existuje množstvo definícií článku 5, viete to, však?“ povedal Trump novinárom na palube lietadla Air Force One. „Ale som zaviazaný byť ich priateľom. Viete, spriatelil som sa s mnohými z týchto lídrov a som zaviazaný im pomáhať.“Členovia NATO majú v stredu podpísať záväzok vynaložiť 3,5 percenta hrubého domáceho produktu (HDP) na základné výdavky na obranu plus ďalších 1,5 percenta HDP na širšie oblasti súvisiace s bezpečnosťou, ako je kybernetická bezpečnosť a infraštruktúra.