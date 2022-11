Ako chce Šutaj Eštok preveriť majetkové priznania „bezdomovca“ Matoviča? Koziak si to nevie predstaviť

politológ

11.11.2022 (Webnoviny.sk) - Majetkové priznania sú záležitosťou, ktorá sa nepreveruje, respektíve nikto nekontroluje to, či všetko v priznaní korešponduje s realitou. Povedal pre agentúru SITAa docent pôsobiaci na Vysokej škole medzinárodného podnikania v Prešove Tomáš Koziak. Ako ďalej uviedol, nevie si predstaviť, akým spôsobím chce nezaradený poslanec Národnej rady SR (NR SR) a generálny manažér strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) Matúš Šutaj Eštok preveriť majetkové priznania lídra hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igora Matoviča. „Neviem, akým spôsobom môže parlamentný výbor postupovať v rámci procedúr, ktoré má tento výbor k dispozícii. Koho poverí?," pýta sa Koziak. Dodal, že objektívne zistiť veľkosť majetku nie je až také jednoduché.Tomáš Koziak tvrdí, že je úplne bežné a v poriadku, ak politik prepíše všetok svoj majetok na rodinných príslušníkov.„Pokiaľ má niekto podozrenie, že politik skutočne objektívne užíva majetok, ktorý je ďaleko za rámec toho, čo je napísané v majetkovom priznaní, tak je to skôr záležitosť podania na orgány činné v trestnom konaní," uviedol Koziak.Dodal však, že takýto postup by nemusel mať šťastný koniec. „Ja si nepamätám jeden prípad, kedy by orgány činné v trestnom konaní povedali: ,Viete čo, tento majetok je príliš veľký na to, čo ten človek mohol legálne získať´," tvrdí.Koziak vysvetlil, že pokiaľ nebude existovať reálne fungujúci zákon s funkčnými mechanizmami o preverovaní pôvodu majetku, tak sa politici podľa jeho slov budú takto smiať aj v podobe majetkových priznaní.Taktiež tvrdí, že „na preverovanie majetkových priznaní by mala byť zriadená inštitúcia, ktorá by naučila politikov, že nemôžu klamať a vysmievať sa verejnosti tým, že napíšu hocičo do majetkového priznania a ďalej si budú užívať majetok, ktorý je ďaleko nad rámec toho, čo reálne mohli zarobiť."spomenul, že problém je i v politickej kultúre. „Slováci sú veľmi benevolentní, čo sa týka politickej kultúry. Dokážu príliš veľa akceptovať na rozdiel od krajín, kde je politická kultúra na vyššej úrovni. Táto kultúra je však beh na dlhú trať," dodal Koziak.Taktiež si myslí, že preverovanie majetkových priznaní by sa malo robiť plošne pri akomkoľvek podozrení. „Trebárs aj v prípade Igora Matoviča. Týka sa to určite predsedu strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Roberta Fica a taktiež predsedu Hlas-SD Petra Pellegriniho ," uviedolKoziak.Zároveň pripustil, že žiadosť o preverenie majetkových priznaní Igora Matoviča podaná Šutajom Eštokom môže byť istým spôsobom odpútanie pozornosti.„Zastieracie manévre v politike sú úplne bežnou praxou politickej komunikácie. My urobíme niečo a potrebujeme niečo hodiť na toho druhého. Viem si predstaviť, že tento účel tu mohol byť. Tých možností je skutočne veľké množstvo, prečo to Šutaj Eštok robí," povedal.Poslanec strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok podal parlamentnému výboru pre nezlučiteľnosť funkcií podnet na preverenie pravdivosti majetkových priznaní Igora Matoviča. Výboru navrhol začať konanie voči ministrovi financií, pretože jeho majetkové priznania za uplynulé tri roky „zjavne nie sú úplné“ a neobsahujú informácie, ktoré požaduje ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.Ako informoval Šutaj Eštok, Igor Matovič vo svojich majetkových priznaniach uvádza, že nevlastní nehnuteľný majetok a ani neužíva nehnuteľnosť vlastnenú inou právnickou alebo fyzickou osobou. Podľa vlastných verejných vyjadrení však obýva spoločnú domácnosťou so svojou manželkou a deťmi v Trnave, a to v dome, ktorý vlastní jeho manželka Pavlína Matovičová.Ak by majetkové priznanie ministra financií bolo pravdivé, bol by podľa poslanca Hlasu-SD bezdomovcom, pretože nevlastní ani neužíva žiadnu nehnuteľnosť dlhšie ako mesiac v roku. „Ak však pravdivé nie je, potom by mal výbor konštatovať porušenie zákona a uložiť Igorovi Matovičovi pokutu vo výške trojnásobku jeho platu za každý rok, v ktorom odovzdal nepravdivé majetkové priznanie,“ uviedol Šutaj Eštok.