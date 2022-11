Akcia „Účtovníčka“ odhalila daňový podvod za 2,6 milióna eur, osoba mala zabezpečiť dovoz tovaru z Číny

Dovoz tovaru z Číny

Trest odňatia slobody

Prehliadky priestorov

11.11.2022 (Webnoviny.sk) - Príslušníkom Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) sa v akcii pod krycím názvom „Účtovníčka“ podarilo zaistiť viaceré materiály, vrátane účtovníctva, ktoré budú slúžiť ako dôkaz pri vyšetrovaní daňového podvodu za najmenej 2,6 milióna eur. Informovala o tom hovorkyňa Finančného riaditeľstva SR Prípad je dozorovaný Európskou prokuratúrou a figuruje v ňom „účtovníčka“, ktorá mala po dohode s ďalšími osobami zorganizovať dovoz tovaru z Číny, za ktorý bolo zaplatené viacerými platbami na účty vedené v bankách v Číne.Štatutárny zástupca firiem, ktorý v prípade vypovedá, označil vyšetrovanú „účtovníčku“ za osobu, ktorá mu mala zadávať pokyny, napríklad kúpiť spoločnosť, založiť bankový účet a podobne.„Dostávať mal za to odmenu 1 000 eur mesačne a následne pod jeho ID „účtovníčka“ spracovávala predmetným spoločnostiam účtovníctvo, vrátane podávania daňových priznaní a realizovania ďalších kreditných a debetných operácií. Dovezený tovar mal pritom podliehať colnému konaniu,“ dodáva Rybanská, podľa ktorej sú v tomto prípade podozrivé viaceré osoby zo spáchania trestného činu porušovania predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou v súbehu so zločinom krátenia dane a poistného.Predbežne vyčíslená škoda nezaplatením cla a inej platby vyberanej pri dovoze tovaru bola vyčíslená na 2,6 milióna eur. V prípade dokázania viny hrozí páchateľom trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.Príslušníci KÚFS vykonali dve domové prehliadky a jednu prehliadku iných priestorov v okresoch Dunajská Streda a Komárno, kde sa im podarilo zaistiť spolu 13 mobilných telefónov, dve pamäťové karty, štyri tablety, notebook, pevný disk, platobnú kartu, písomnosti a doklady súvisiace s trestnou činnosťou.„V kancelárskych priestoroch v Dunajskej Strede bolo počas prehliadky nebytových priestorov zaistené účtovníctvo, pečiatky, plné moci a USB kľúče spoločností zapojených do trestnej činnosti, listina obsahujúca ručne písané poznámky s prístupovými názvami a heslami k bankovým a iným účtom,“ uvádza v tlačovej správe Rybanská a dodáva, že zároveň bol prizvaným znalcom vyhotovený obraz disku. Zaistený dôkazný materiál bude podrobený znaleckému skúmaniu.