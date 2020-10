Ako dieťa po ňom pomenoval mačku, teraz ho vyzve na Roland Garros. Mladý Korda proti Nadalovi

Lepší ako Chang

Mačka menom Rafa

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.10.2020 (Webnoviny.sk) - Ako 9-ročný sníval o kariére profesionálneho hokejistu, kým sa s otcom v roku 2009 počas tenisového US Open nevybral na zápas Radka Štěpánka proti Novakovi Djokovičovi Vtedy sa Sebastian Korda, syn víťaza Australian Open 1998 a finalistu Roland Garros 1992 Petra Kordu, definitívne rozhodol, že chce byť ako otec."Úplne ma to vtedy pohltilo. Myslel som si, že je to tá najlepšia vec. Vrátil som sa domov a povedal: ´To je presne to, čo chcem robiť´. Zvyšok je história," vyhlásil 20-ročný Sebastian Korda."Sebi", ako ho familiárne nazývajú, sa v piatok zapísal do dejín grandslamového turnaja Roland Garros.Na parížskej antuke zvíťazil v zápase, ktorý prerušil dážď, nad Španielom Pedrom Martínezom 6:4, 6:3, 6:1 a stal sa najmladším Američanom vo 4. kole podujatia pod Eiffelovkou od čias 19-ročného Michaela Changa v roku 1991.Bývalý československý a neskôr český tenista Petr Korda, ktorý žije na Floride, by si prial, aby bol Sebastian lepší ako on."Všetci sa ho neustále pýtajú: ´Ty si syn Petra Kordu?´ Chcel by som, aby sa v budúcnosti radšej ľudia pýtali mňa: ´Ste otec Sebastiana?´" poznamenal 52-ročný rodák z Prahy.Sebastian Korda sa stal prvým kvalifikantom od roku 2011, ktorý sa na grandslamovom turnaji vo francúzskej metropole prebojoval tak ďaleko.V osemfinále sa 213. hráč svetového rebríčka stretne s 12-násobným miestnym šampiónom - Španielom Rafaelom Nadalom "Keď som vyrastal, pomenoval som svoju mačku práve po ňom - Rafa. To mnoho vypovedá o tom, ako veľmi mám rád tohto chlapa," zakončil rodák z floridského Bradentonu.