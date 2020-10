Španielsky druholigový tím UD Las Palmas sleduje svojich hráčov, hriešnik Tana dostal padáka

Dvestovkou na diaľnici

Predstierané zranenie

Tana žaluje klub

3.10.2020 (Webnoviny.sk) - Španielsky futbalista Pedro Tanausú Domínguez, známy pod prezývkou Tana, pred niekoľkými týždňami ukončil pôsobenie v tamojšom klube UD Las Palmas. Druholigista z Kanárskych ostrovov po rozviazaní kontraktu s 30-ročným hráčom uviedol, že dôvodom boli disciplinárne prehrešky.Po čase vysvitlo, že predstavitelia Las Palmas poverili súkromných detektívov, aby Tanu sledovali a v správe podali hlásenie o všetkom, čo futbalista robí, aké má aktivity a či dodržiava pravidlá stanovené zamestnávateľom.Detektívi napokon odhalili viacero jeho prešľapov. V správe sa uvádza, že počas šoférovania ulicami mesta Las Palmas de Gran Canaria porušoval dopravné predpisy.Na diaľnici išiel rýchlosťou takmer 200 km/h a v jednosmerke jazdil v protismere.Aby toho nebolo málo, detektívi ho pristihli, ako sa do neskorých nočných hodín zdržiaval v reštauráciách, baroch a na diskotékach. Doprial si tam dokonca vodnú fajku, hoci ráno mal mať tréning.V čase, keď klubu nahlásil zranenie, sa bez vedomia a súhlasu UD Las Palmas vybral do súkromného tréningového centra.Keď 17. júla hralo jeho mužstvo zápas s Rayom Vallecanom, vybral sa na výlet mimo ostrova a stretol sa s partiou ľudí, ktorí nemali rúška a nedodržiavali odstupy.Jeho pohyb navyše nevykazoval žiadne príznaky zranenia, na ktoré sa sťažoval klubovým lekárom, a zdravotné ťažkosti pravdepodobne iba predstieral.Prezident klubu Miguel Ángel Ramírez priznal, že hráča sledovali štyri týždne dovedna traja detektívi, pričom dodal, že v podaní hráča nešlo o ojedinelé incidenty ani to nebol žiadny hon na nežiaduceho futbalistu."Las Palmas má zmluvu s detektívnou agentúrou, ktorá sleduje všetkých hráčov 24 hodín denne, 365 dní v roku, a oni to vedia. Poznám správanie všetkých. Kto urobí chybu, je potrestaný. To je všetko," vysvetlil Ramírez.Tana je momentálne bez práce, najal si právnikov a žaluje klub pre nezákonné sledovanie a poškodzovanie dobrého mena.