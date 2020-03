Ako dlho vydrží prípadná nová štvorkoalícia? Ak Matovič zoberie aj Kollára, nebudú „king´s player“

Nová koalícia môže mať aj 95 kresiel

Ako dlho vydrží budúca vládna koalícia?

Parlamentné voľby 2020 na Slovensku

2.3.2020 - Budúca vláda premiéra Igora Matoviča aj so stranou Sme rodina Borisa Kollára bude stabilnejšia ako bez neho. Pre agentúru SITA to povedal politológ Samuel Abrahám s tým, že vždy bude môcť takéto zoskupenie jedného člena vylúčiť a stále si zachová väčšinu.„Keď budú štyria, všetci si budú vedomí toho, že nebudú tzv. king´s player. To znamená, aj keď jedna z malých vládnych strán odskočí, nemôže sa stať, že by vláda padla. Z toho pohľadu by bola stabilnejšia,“ povedal pre SITA Abrahám.V praxi to znamená, že podľa oficiálnych výsledkov má koalícia strán Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), Sloboda a solidarita (SaS) a Za ľudí 78 kresiel v parlamente. Čiže by mali väčšinu v 150-člennej poslaneckej snemovni. S Kollárovou stranou by mala nová koalícia v parlamente ústavnú väčšinu 95 kresiel.„Ide o to, či budú mať prienik programov, ale keďže Matovič je silný, bude si diktovať podmienky a ostatní budú radi, že ich prijme,“ priblížil politológ.Podľa Abraháma hlavne v prvom roku vlády zaktivizuje vládne strany jasný programový prienik v snahe ísť po mafiánoch spojených s politikou a aj urobiť zmeny v zložkách, ktoré majú vymáhať právo. „Tým, že budú vládne strany na to tlačiť, odkryje sa hnoj, ktorý tu je desiatky rokov,“ povedal Abrahám.Životnosť budúcej vládnej štvorkoalície OĽaNO – Sme rodina – SaS – Za ľudí nevie predpovedať.„Nie som jasnovidec. Ak sa otvoria všetky mafiánsko-politické prepojenia, môže to posilniť popularitu nových vládnych strán a nebudú mať teda špeciálny záujem na predčasných voľbách,“ poznamenal Abrahám s tým, že ak pôjde novej koalícii o „vyčistenie polície, súdnictva a prokuratúry“, tak to ju to spojí na celé volebné obdobie.„V politike však napriek tomu nikdy nevieme povedať, ako to bude a či Matovič znovu nájde svoju nevyspytateľnú tvár alebo mu bude záležať na stabilnej vláde,“ dodal Abrahám.