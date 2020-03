Muničný sklad v Novákoch explodoval, pri výbuchu v roku 2007 zahynulo osem ľudí (video)

Tlaková vlna rozbila okná a výklady

Zanedbali svoje povinnosti

2.3.2020 - Séria výbuchov v muničnom sklade vo Vojenskom opravárenskom podniku (VOP) Nováky si pred 13 rokmi 2. marca 2007 vyžiadala osem obetí. Jeden pracovník utrpel mnohopočetné vážne zranenia a ďalších 20 sa zranilo ľahšie.V sklade explodovala delaboračná miestnosť, kde sa likvidovala munícia. Výbuch nastal krátko pred 16:30. V popoludňajšej zmene tam vtedy pracovalo 25 ľudí.Detonácie vytvorili kráter s priemerom 20 metrov a vo VOP zničili niekoľko budov. Tlaková vlna rozbila okná a výklady obchodov nielen v meste Nováky, ale aj v 11 kilometrov vzdialenej Prievidzi a Bojniciach.Ochladzovacie a záchranné práce trvali až do ranných hodín a pokračovali aj v nasledujúcich dňoch. Nezvestných hľadali pomocou termovízie a vrtuľníka. Mnohé z obetí výbuchu dokázali neskôr identifikovať až na základe analýzy DNA. Identitu poslednej z nich potvrdili až koncom júla 2007.Vtedajší minister obrany František Kašický (Smer-SD) ponúkol po tragédii vo VOP svoju funkciu, úradujúci premiér Robert Fico (Smer-SD) však návrh na jeho odvolanie odmietol podať. Neskoršie analýzy vypracované rezortmi obrany, vnútra a zdravotníctva odhalili, že podnik v čase výbuchu nemal havarijný plán vypracovaný v súlade so zákonom.Podľa existujúceho plánu by sa nedalo na haváriu včas a adekvátne reagovať, prijať opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany života a zdravia ľudí, životného prostredia a majetku či dostatočne informovať zamestnancov, verejnosť a príslušné orgány.V súvislosti s výbuchom vo VOP Nováky polícia v roku 2010 obvinila piatich ľudí. Podľa vyšetrovateľa štyria členovia vedenia a bezpečnostný technik zanedbali svoje povinnosti. Obžaloba ich vinila z prečinu všeobecného ohrozenia. O dvanásť a pol roka o vine štyroch z nich rozhodol Okresný súd v Prievidzi. Piaty obžalovaný, bývalý ekonomicko-obchodný riaditeľ VOP Eduard B., totiž v lete 2017 zomrel.Okresný súd v Prievidzi minulý rok 20. septembra 2019 dvoch manažérov VOP Jozefa B. a Jána L. uznal za vinných zo spáchania prečinu všeobecného ohrozenia. Obžalovanému Jozefovi B. súd uložil trest odňatia slobody v trvaní 36 mesiacov, pričom výkon tohto trestu podmienečne odložil na skúšobnú dobu 60 mesiacov. Jána L. odsúdil na 36 mesiacov s podmienečným odkladom na 54 mesiacov.Obaja obžalovaní sa taktiež mali listom ospravedlniť poškodeným a dostali zákaz vykonávať akúkoľvek riadiacu či vedúcu funkciu v štátnom alebo civilnom sektore na úseku výskumu, výroby alebo spracovania výbušnín, munície alebo pyrotechnických prostriedkov v trvaní 84 mesiacov.Zvyšných dvoch obžalovaných okresný súd spod obžaloby oslobodil, pretože nebolo dokázané, že skutok spáchali. Informácie pochádzajú z www.wikipedia.org, a archívu agentúry SITA