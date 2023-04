Ako GLAMI využíva možnosti AI podobnej ChatGPT na optimalizovanie procesov v módnej e-commerce

Umelá inteligencia ovplyvnila vývoj v módnom priemysle

26.4.2023 (SITA.sk) -Na usporiadanie módy z rôznych zdrojov e-shopov je nevyhnutné porozumieť vizuálnym aj textovým informáciám o produktoch. V meradle 14 krajín pôsobenia poprednej európskej spoločnosti GLAMI.group, ktorá sa zaoberá vyhľadávaním módy a ktorej súčasťou je GLAMI.sk s viac ako 1,3 miliónom mesačných relácií, sa to dá dosiahnuť len automatizáciou.Spoločnosť GLAMI využíva technológiu strojového učenia od roku 2015, aby zákazníkom poskytla čo najlepší zážitok z vyhľadávania módnych produktov. Teraz prináša možnosť v praxi využívať výhody AI technológie. Špecializovaný tím AI spoločnosti GLAMI vytvára aplikácie, ako je odporúčanie produktov, podobnosť, kategorizáciu a ďalšie, aby každému návštevníkovi stránky GLAMI.sk poskytlo bezproblémovú cestu za objavovaním módy.Nedávnym zásadným zlepšením backendu platformy je nasadenie všeobecnejšieho a výkonnejšieho nástroja na kategorizáciu produktov. Nový systém dokáže takmer zázračne pracovať vo viacerých jazykoch súčasne, vďaka čomu dostal názov Language Agnostic Merlin (LAM). Na mieru šitá vlastná architektúra LAM využíva moderné technológie v oblasti spracovania prirodzeného jazyka (schopnosť počítačov porozumieť ľudskému jazyku) a počítačového videnia (schopnosť počítačov interpretovať obrázky) na zisťovanie vlastností produktov. Viacjazyčné schopnosti LAM vedú okrem iného k menšiemu počtu chýb na menších trhoch, zníženiu počtu potrebných modelov strojového učenia a skráteniu času potrebného na expanziu do nových krajín, čo je pre mnohé spoločnosti v e-commerce významným cieľom.Rozpoznávanie vlastností produktu je dôležité pre kvalitu katalógu a mnohé nadväzujúce systémy v systéme GLAMI naprieč katalógmi v 14 krajinách so 17 miliónmi produktov. Keďže LAM rozumie aj slovenčine, tím umelej inteligencie spoločnosti GLAMI pomáha kategorizovať veľký katalóg 2,7 milióna produktov do viac ako 200 kategórií produktov vrátane podkategórií, ako sú napríklad mokasíny a espadrilky. "Umelá inteligencia prispieva k rýchlejšiemu a jednoduchšiemu fungovaniu platformy. Výrazne napríklad skrátila dobu potrebnú k manuálnej katalogizácii produktov. Kým v minulosti bolo nekategorizovaných necelých 10 % produktov, v súčasnosti je to iba 1 %. Tým nám ušetrila zhruba 125 000 hodín práce mesačne,” hovorí Antonín Hoskovec, vedúci tímu umelej inteligencie v GLAMI. "AI technológia v podobe Kvízu taktiež zlepšila zákaznícku skúsenosť a starostlivosť, čím došlo k 2,5-násobnému zvýšeniu hodnoty zákazníkov a rastu priemernej tržby na jedného zákazníka o pätinu v roku 2022,” doplnil Hoskovec.Okrem zdokonaľovania vlastnej platformy prispieva GLAMI.group aj do komunity nadšencov a vývojárov umelej inteligencie. Napríklad na konferencii British Machine Learning Conference 2022 tím GLAMI zverejnil časť katalógu, ktorý má slúžiť ako náročný viacjazyčný a multimodálny open-source benchmark pre klasifikáciu. V nasledovnom roku bol zrealizovaný praktický vzdelávací workshop, ktorý komunite názorne demonštroval široké možnosti využitia poznatkov súboru údajov vrátane generovania obrázkov produktov. Taktiež GLAMI každý mesiac organizuje pravidelné stretnutia o strojovom učení s názvom "Miton Times", ktoré sú tiež streamované na YouTube a iných platformách.Vedúci predstavitelia odvetvia vrátane Elona Muska momentálne vyzývajú na zastavenie, či spomalenie vývoja umelej inteligencie. Názor GLAMI je jednoznačný. "Pozorne sledujeme navrhované nariadenia v EÚ aj vo svete. Vo všeobecnosti považujeme za potrebné zaviesť určitú formu regulácie, pretože nebezpečenstvo je reálne. S modelom navrhovaným EÚ v princípe súhlasíme, no pri tvorbe zákonov vidíme riziká v duplicite a prekrývaní sa opatrení. Momentálne už existujú rôzne regulácie týkajúce sa softvéru a je ťažké rozlíšiť, ktoré by sa vzťahovali na AI, pretože modely strojového učenia sú len špecifickým druhom softvéru. Vynútené zastavenie, či spomalenie je naozaj ťažko predstaviteľné," vyjadril sa k téme Antonín Hoskovec, vedúci tímu umelej inteligencie GLAMI."Priemyselné aplikácie technológií umelej inteligencie, ktoré už máme možnosť vidieť v praxi, sú hlbokým pochopením zámerov a preferencií zákazníkov v oblasti štýlu, funkcií a veľkosti. Inšpiratívne sú najmä inovatívne rozhrania využívajúce konverzačné alebo 3D aspekty, ako napríklad virtuálne skúšanie oblečenia. Nakoniec, keďže sa technológie AI naďalej vyvíjajú, očakávame, že sa objavia ešte pokročilejšie funkcie, vďaka ktorým bude módny priemysel pre zákazníkov ešte prístupnejší a príjemnejší. Budeme radi, ak naše vizionárske aplikovanie AI podobnej ChatGPT poslúži ako inšpirácia pre ďalšie spoločnosti. Všetci, ktorí si osvoja tieto nové technológie, budú na čele trhu a zmenia spôsob nakupovania a interakcie s platformami e-commerce," uzavrel Antonín Hoskovec, vedúci tímu umelej inteligencie GLAMI.Informačný servis