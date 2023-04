Navaľnyj bude čeliť novým obvineniam z extrémizmu, za protikorupčnú nadáciu mu hrozí väzenie až 35 rokov

Nové obvinenia voči Navaľnému

26.4.2023 (SITA.sk) - Väznený ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj bude čeliť novému súdnemu procesu pre obvinenia z extrémizmu, ktoré sú podľa neho len snahou Kremľa udržať ho dlhšie za mrežami. Na súde v Moskve sa v stredu uskutočnilo konanie, na ktorom prediskutovali prípravy na daný proces. Navaľnyj sa so súdnou sieňou spojil z väzenia prostredníctvom videohovoru a požiadal o viac času na preštudovanie 196 spisov k prípadu.Konanie sa skončilo niekoľko minút po jeho začiatku. Sudca rozhodol, že proces by sa mal uskutočniť za zatvorenými dverami, pretože prípad zahŕňa citlivé informácie. Nie je jasné, kedy by sa proces mohol začať.„Je to pokus nezákonne obmedziť moju schopnosť preštudovať materiály prípadu a zabrániť komukoľvek, aby o tom vedel,“ reagoval Navaľnyj predtým, ako sa skončil verejný prístup na konanie.Nové obvinenia voči Navaľnému súvisia s aktivitami jeho protikorupčnej nadácie a vyhláseniami jeho spolupracovníkov. Jeho spojenec Leonid Volkov povedal, že obvinenia retroaktívne kriminalizujú všetky aktivity nadácie od jej vzniku v roku 2011 a môžu viesť k potenciálnemu obvineniu až na 35 rokov väzenia.Navaľnyj sa tiež vyjadril, že mu vyšetrovateľ povedal, že bude čeliť aj vojenskému súdu pre obvinenia z terorizmu. Najprominentnejší oponent ruského vodcu Vladimira Putina tvrdí, že obvinenia sú politická pomsta a pokus udržať ho čo najdlhšie od politiky.Alexeja Navaľného zatkli v januári 2021 po návrate do Moskvy z Nemecka, kde sa zotavoval z otravy nervovoparalytickou látkou, z ktorej viní Kremeľ. Pôvodne dostal dva a pol roka väzenia za porušenie podmienečného prepustenia, vlani ho však odsúdili na deväť rokov za podvod a pohŕdanie súdom.Svoj trest si odpykáva vo väzení s najvyšším stupňom stráženia 250 kilometrov východne od Moskvy, kde strávil mesiace na samotke. Jeho spolupracovníci a podporovatelia sa pritom čoraz viac obávajú o jeho podlomené zdravie. Začiatkom tohto mesiaca povedali, že Navaľnyj dostal akútne bolesti žalúdka a mali podozrenie, že ho tam pomaly trávia.Nové obvinenia voči Navaľnému prišli v čase intenzívneho záťahu ruských úradov proti disentu počas vojny na Ukrajine.