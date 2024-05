Ako investície do vysokoúčinnej liečby sclerosis multiplex menia životy slovenských pacientov?

Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk

. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.

30.5.2024 (SITA.sk) -Svetový deň sklerózy multiplex vyhlásila Medzinárodná federácia sklerózy multiplex."Hlavnou témou tohtoročného Svetového dňa SM je diagnostikovanie ochorenia. Cieľom je upozorňovať na dôležitosť včasnej a presnej diagnostiky. Povedomie o tejto téme chceme zvyšovať aj zdieľaním skutočných príbehov pacientov a spoločne tak pracovať na zlepšovaní povedomia a budovaní solidarity zdieľaním skúseností s diagnózou SM," povedala, ktorá dlhodobo pracuje na tom, aby zviditeľnila "ľudí trpiacich diagnózou sclerosis multiplex - G-35, aby mali možnosť dať vedieť zdravým spoluobčanom, že aj ONI sú tu, a chcú žiť s nimi, nielen vedľa nich!"Presné epidemiologické dáta o incidencii (pozn. počet nových prípadov ochorenia v danom roku) a prevalencii (pozn. výskyt daného ochorenia v populácii) sklerózy multiplex na Slovensku však nemáme."Čo sa týka prevalencie na Slovensku, sú... Je jeden oficiálny údaj, ktorý vyšiel z NCZI (Národné centrum zdravotníckych informácií, pozn. red.), kde sa uvádza, že je asi 16-tisíc pacientov so sklerózou multiplex, čo určite nie je pravda," konštatovalas tým, že druhý údaj, ktorý sa zdá byť reálnejší a pravdepodobne pochádza z poisťovní, hovorí, že na Slovensku je približne osemtisíc ľudí so sklerózou multiplex. "Tento údaj zodpovedá našej zemepisnej šírke, aj v porovnaní s inými krajinami, napríklad Českou republikou," vysvetlila.Poisťovne síce vedia koľko majú evidovaných pacientov s touto diagnózou a koľko sa lieči, no i tam môže podľa profesorky Gdovinovej dôjsť k skresleniu, "pretože poisťovňa eviduje pacientov, ktorí sú na nejakej liečbe. U pacientov, u ktorých po určitom čase ochorenie už tak progreduje, že nemajú DMT liečbu (chorobu modifikujúca terapia, pozn. red.), však nemusia mať presnú evidenciu".Údaj o 16-tisíc pacientoch zase "vznikol z toho, že pacientov hlásili z SM centier a tých istých pacientov hlásili aj ambulantní neurológovia. Jeden pacient sa tak v tom systéme vyskytol dvakrát a preto je ten údaj nepresný".V rámci NCZI už pritom podľa jej. Jednou z príčin tejto situácie je pravdepodobne. Liečbu sklerózy multiplex treba schvaľovať cez poisťovne, takže lekári pracujúci v centrách musia vypĺňať schvaľovacie protokoly. "Vyplnenie protokolu trvá zhruba polhodinu, u nového pacienta aj viac a keby mali vypĺňať ešte register, bola by to možno ďalšia polhodina. A to je pri aktuálnom počte pacientov nemysliteľné - aby človek strávil hodinu len tým, že vypĺňa papiere," vysvetlila profesorka Gdovinová, pričom dodala, že pretoLekári presné údaje o počte pacientov potrebujú a to nielen preto, aby jednoducho vedeli koľko ľudí na Slovensku má SM. Vďaka nim by totiž"Dá sa porovnať, že napríklad nejaká skupina mala určitú liečbu, potom prišla účinnejšia liečba a dostali ju (eskalačná liečba) a ďalší pacienti mali od začiatku vysokoúčinnú liečbu... následne sa dá porovnať, ako rýchlo u ktorých z nich to ochorenie progredovalo," vysvetlila ďalej profesorka Gdovinová., pričom veľmi dobre funguje register v Českej republike a množstvo krajín v sebe zahŕňa. Kompatibilita nášho registra s týmto medzinárodným by tiež umožnila porovnať sa s inými krajinami."V tomto, ktorý je funkčný, hlásenie cievnych mozgových príhod je povinné zo zákona a Slovenská neurologická spoločnosť a jej Cerebrovaskulárna sekcia dôsledne kontroluje hlásenie CMP. Dáta preklápame aj do medzinárodného registra RES-Q, čo nám umožňuje sledovať kvalitu starostlivosti o CMP na Slovensku, porovnávať jednotlivé pracoviská a porovnať sa aj na medzinárodnej úrovni. A treba povedať, že v akútnej starostlivosti o CMP patríme k najlepším krajinám v rámci medzinárodného porovnania. K tomu určite prispelo aj to, že na základe údajov z registra sme vedeli, kde máme nedostatky a mohli sme ich odstrániť," priblížila profesorka Gdovinová.Odborníci o tejto téme komunikujú s ministerstvom zdravotníctva, ktorému predložili aj projekt, pričom v súčasnosti sa snažia v tomto smere uspieť aj prostredníctvom. "Výskumná a inovačná autorita (VAIA) spolu s Ministerstvom zdravotníctva SR vedie proces identifikácie kľúčových oblastí a následného usmerňovania Misie zdravia. V rámci neurológie okrem iných priorít sú to práve registre, a predovšetkým register SM, ktoré považujeme za dôležité pre kontrolu kvality zdravotnej starostlivosti. Takže verím, že raz sa k registru dopracujeme," uzavrela profesorka Gdovinová.Z definície vyplýva, že postihuje mozog a miechu. Imunitný systém začne pri tomto ochorení napádať svoje vlastné bunky, konkrétne myelín, ktorý tvorí obal okolo výbežkov, t.j. okolo nervových vláken (axóny), čo postupne spôsobuje ich rozpad. Výsledkom je čiastočná alebo úplná porucha prenosu nervových vzruchov. S ohľadom na mechanizmus poškodenia ide teda o tzv. demyelinizačné ochorenie.SM je ochorenie s veľmi rôznorodými príznakmi, v závislosti od toho, kde a v ktorej časti nervovej sústavy sa vyskytne zápal a následné poškodenie. Príznaky môžu byť u každého pacienta iné.Jedným z najtypickejších a najčastejších je, ktorá nie je primeraná vynaloženej námahe počas dňa. Ďalším častým príznakom je, ktoré je časté, aj na rovnom povrchu.Štyridsaťpäťročný Martin, ktorému "diagnostikovali SM náhodou", keď sa pred zhruba desiatimi rokmi dostal na vyšetrenie MRI (magnetická rezonancia, pozn. red.) v súvislosti s inou diagnózou – hyperfunkciou štítnej žľazy, mal v tom čase pocit, že nemá žiadne problémy. Hovoril si to napriek tomu, že sa už u neho prejavoval jeden zo známych počiatočných príznakov SM – zakopávanie. To si však ospravedlňoval tým, že sa mu to stáva len vtedy, keď sa ponáhľa alebo je nervózny. "To zakopávanie je symptómom SM-ky, lenže ona sa v tých prvých štádiách v podstate neprejavuje, pretože každý má nejakú neurologickú rezervu," vysvetľuje spätne Martin.Jedným z dôvodov, prečo tento príznak ignoroval, bolo v tom čase akési odmietanie možnosti, že by mal vážnu diagnózu a zároveň strach z odberu likvoru, ktorý sa mu zdal nebezpečný. "Nemal som problémy, a keď som si prečítal-vygooglil na internete, čo je odber likvoru... Bóže, to je nejaká injekcia do stavcov? Tak som to zbagatelizoval, že veď v podstate mne nič nie je - prečo by som ja na niečo takéto chodil," spomína ďalej s tým, že následne v podstate bez problémov fungoval ešte ďalších päť rokov, kým mu SM definitívne potvrdili.Obvyklé sú aj zvláštne pocity na koži akoTridsaťšesťročná Mária žije so sklerózou multiplex od pätnástich rokov, s diagnózou vyrastala a postupne sa stala jej súčasťou. "Je to pre mňa také prirodzené... Neviem, aké by to bolo, keby som ju nemala," hovorí mama troch detí o ochorení, ktoré ju sprevádza od dospievania.Jej zdravotné problémy sa začali, keď mala približne jedenásť rokov silnými migrénami, sprevádzanými zvracaním, závratmi, aurou, výpadkom zorného poľa, no ako hovorí "tie s tým mohli a nemuseli súvisieť". Keď mala 13 rokov, zrazu jej ochrnula pravá strana tela. Tento stav po pár hodinách odznel a vyšetrenie MRI nič nezvyčajné neukázalo. "Až keď sa zopakovalo tŕpnutie končatín v priebehu nasledujúcich rokov a opakovali sa vyšetrenia MRI a ukázali sa nejaké lézie, vtedajší primár konštatoval, že to bude s vysokou pravdepodobnosťou skleróza multiplex," spomína Mária.V osemnástich, keď bola v maturitnom ročníku, prišiel dovtedy najvážnejší atak. "Najlepšie sa mi to popisuje, ako zaliata v betóne. Cítila som sa úplne tuhá, akoby som nedokázala urobiť pohyb. Ten som síce dokázala urobiť, ale bolo to ako keby som celý ten betónový sud na sebe niesla so sebou a že akonáhle ohnem ruku, začne ten betón okolo mňa praskať. Bola to taká celková stuhnutosť a zovretie v okolí hrude, brucha... to má človek pocit akoby bol zovretý korzetom," opísala.Dovtedy podľa vlastných slov pociťovala mravčenie od kolena nadol alebo zmenenú citlivosť predkolenia, prípadne tŕpnutie – podobné, ako pozná snáď každý, keď si sadne a stŕpne mu noha. V prípade sklerózy multiplex to však nie je pár-minútová záležitosť, kým stŕpnutie odznie, ale neprechádza celé dni, či týždne, "je to niekoľko týždňová až mesačná záležitosť".Pacienti môžu mať aj. Častým príznakom SM je zápal zrakového nervu, ktorý sa prejavuje bolesťou za okom pri pohľade do strán. Problémy bývajú obvykle dočasné a v priebehu niekoľkých týždňov odznejú. Po ťažších relapsoch zostáva trvalé zhoršenie zrakovej ostrosti, prípadne farebného videnia a môže sa objaviť aj dvojité videnie (diplopia).Medzi ďalšie prejavy SM patriaPri skleróze multiplex však o ďalšom priebehu choroby a prognóze pacienta rozhoduje, či lekári ochorenie diagnostikujú dostatočne skoro a či včas nasadia účinnú liečbu.SM je zatiaľ nevyliečiteľné ochorenie, ale v súčasnosti majú pacienti s touto diagnózou dostupnú liečbu, vďaka ktorej môžu viesť takmer plnohodnotný život. Lekári majú k dispozícii množstvo liekov, ktoré pomáhajú utlmiť imunitný systém pacienta (zastaviť aktivitu ochorenia, tým spomaliť rozvoj ochorenia a tiež znížiť počet relapsov ochorenia).Liečba ovplyvňuje samotný priebeh ochorenia a preto sa aj súčasné liečivá označujú ako chorobu modifikujúce lieky (z anglického disease modifying therapies, DMT).teda pacient začínal s prvolíniovou liečbou a v prípade, že tá zlyhala, pacient mal atak a splnil určité kritériá na postup, tak sa prechádzalo na vysokoúčinnú liečbu.Ako vysvetlila"viaceré štúdie potvrdili, že pokiaľ má pacient od začiatku vysokoúčinnú liečbu (High-Efficacy Therapy - HET), je progresia pomalšia, je menej atakov a menšia strata objemu mozgového tkaniva".Pacienti vďaka tomu podľa nej zostávajú dlhší čas v dobrom funkčnom stave. "Sú to mladí ľudia, tak ide o to, aby jednak mali dobrý funkčný stav, aby sa o seba vedeli postarať, ale podľa možností, aby aj vedeli chodiť do práce - aby mohli byť ďalej zaradení do pracovného procesu. Možno sa na jednej strane zdá, že vysokoúčinná liečba je finančne náročnejšia, ale pokiaľ je pacient dlhodobo zamestnaný a nemusí poberať dôchodok, šetria sa peniaze z oblasti sociálneho zabezpečenia. Pokiaľ pacient bude dlhodobo v dobrom funkčnom stave, nebude odkázaný na opatrovateľskú starostlivosť - asistenta alebo opatrovateľa alebo zariadenie opatrovateľskej starostlivosti, čo takisto šetrí verejné financie," konštatovalaa zároveň pripomenula, aká bola situácia v minulosti."Keď som začínala pracovať – viac ako 30 rokov dozadu, liečba sklerózy multiplex vôbec nebola, mladí pacienti sa veľmi rýchlo stávali imobilní a bolo treba ich opatrovať. Takže ten posun je v dnešnej dobe značný. A ak je liečba finančne náročnejšia, na druhej strane sa ušetria peniaze zo sociálneho systému," dodala.Prvé problémy súvisiace so sklerózou multiplex. Včasná diagnostika a skorá liečba však môže výrazne zlepšiť neskorší priebeh ochorenia a celkovú prognózu."Skleróza multiplex je ochorenie najmä mladých ľudí, ktoré môže viesť k zneschopneniu pacienta, ale v súčasnosti máme moderné spôsoby liečby, ktoré - treba vyzdvihnúť - sú na Slovensku plne hradené zo zdravotného poistenia. Preto by mali pacienti k liečbe pristupovať zodpovedne – užívať ju, pretože pri liečbe sa vedia dožiť vysokého veku s dobrou kvalitou života. Pokiaľ ľudia majú príznaky alebo nejaké ťažkosti, mali by zavčasu navštíviť lekára. Stáva sa, že pacienti prídu k lekárovi neskoro. Nie je problém v neskorej diagnostike u lekára, ale pacient mal nejaké ťažkosti - slabosť, tŕpnutie, poruchu rovnováhy alebo čokoľvek iné, a išiel neskoro k lekárovi. Potom sa diagnostika odďaľuje a čím skôr sa začne pacient liečiť, tým pomalšie ochorenie progreduje," zdôraznilaPacientom teda odkázala, že pokiaľ majú nejaké zdravotné ťažkosti, majú navštíviť svojho lekára, "aby - ak majú nejaké ochorenie, sa čo najskôr diagnostikovalo a začalo liečiť". A tým, ktorým už liečbu nasadali, aby v nej pokračovali, "lebo sú aj rôzne iné názory... Pacienti majú informácie, že nemusia užívať lieky, že stačí, keď budú cvičiť". Lekári pritom podľa nej nie sú proti podporným metódam, ale "treba zostať pri tej základnej liečbe, lebo to je účinná liečba, ktorá ich vie dlhodobo udržať s dobrou kvalitou života".ID: 451397, dátum vypracovania: 05/2024