Maďarský minister zahraničia navštívil Bielorusko napriek sankciám EÚ, krajiny sa dohodli na ekonomickej spolupráci

30.5.2024 (SITA.sk) - Maďarský minister zahraničia Péter Szijjártó v stredu navštívil Bielorusko pre rokovania o rozšírení vzťahov.Urobil to napriek sankciám Európskej únie voči Bielorusku za represie po sporných prezidentských voľbách v roku 2020 či v súvislosti s ruskou vojnou na Ukrajine Pri tejto príležitosti vyhlásil, že postoj Budapešti je jasný: „menej sankcií, viac spolupráce“.Szijjártó sa vyjadril, že sankcie nefungujú, no zároveň poznamenal, že Maďarsko „zvyšuje ekonomickú spoluprácu s Bieloruskom v oblastiach, ktoré nie sú postihnuté sankciami“.„Poskytneme akúkoľvek podporu na rozvoj spolupráce. Hovoríme o tom otvorene, nič neskrývame,“ povedal.Bieloruskí a maďarskí predstavitelia podpísali dohodu o spolupráci v oblasti jadrovej energie , ktorá ráta so školením zamestnancov a nakladaním s rádioaktívnym odpadom.Dohoda je podľa Szijjártóa veľmi dôležitá a Maďarsku podľa neho „umožňuje využiť skúsenosti, ktoré tu Bielorusko získalo pri výstavbe reaktorov s podobnou technológiou“.Maďarsko pracuje s Ruskom na novom jadrovom reaktore pre elektráreň Paks a aj Bielorusko má jadrovú elektráreň, ktorú postavili Rusi.Bieloruský minister zahraničia Siarhej Alejnik sa vyjadril, že dúfa, že nadchádzajúce maďarské predsedníctvo Európskej únie povzbudí „zdravé trendy“ v Európe.Szijjártó už navštívil Bielorusko vo februári 2023, pričom sa stal prvým popredným predstaviteľom členskej krajiny Európskej únie, ktorý navštívil Minsk po uvalení sankcií pre spomenuté voľby.Líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská , ktorá je v exile, skritizovala Szijjártóa a povedala, že takéto cesty do Bieloruska sú „neprijateľné a nemorálne“.