Ako investovať úspory, aby nám zarábali?

TIP: Ak túžite po investícii s tradičným symbolom Slovenska, Česká mincovna si pre vás pripravila investičnú mincu Orol 2022. Reverznej strane kraľuje orol skalný, ktorý je symbolom Tatier, ktorého dopĺňa v pozadí za ním horský štít Kriváň. Averzná strana je posiata ornamentami čičmanského vzoru, ktorý je typickým doplnkom slovenskej ľudovej architektúry. Vďaka umeleckému spracovaniu môže byť minca využitá aj ako originálny a hodnotný darček napr. k narodeninám, narodeniu dieťaťa, promócii či svadbe.







10.1.2022 (Webnoviny.sk) -Medzi najobľúbenejšie investície už dlhodobo patrí zaobstaranie si nehnuteľnosti, pričom v posledných rokoch šlo o veľmi výhodnú investíciu. Ceny bytov či domov v niektorých oblastiach už dlhodobo atakujú svoj strop, ale aj napriek tomu sú naďalej vnímané ako vhodné zaistenie proti inflácii.Populárne sú nehnuteľnosti určené k bývaniu, rekreácii či zaujímavé pozemky. Ako investor nájomného bytu však musíte naviac počítať s tým, že môže dôjsť k výpadku nájmu alebo bude nutná rekonštrukcia a aj len samotná prevádzka bytu vás bude stáť nejaký čas. Zaujímavou alternatívou investície do nehnuteľností je vstup do fondov rezidenčného bývania, v ktorých nemáte toľko starostí so samotnou správou nehnuteľnosti či so zariaďovaním.Fondy alternatívnych investícií sú hitom posledných rokov. Veľmi progresívnym aktívom je tzv. venture debt, ktorý je určený hlavne pre mladé rastúce firmy – tie, ktoré sa chcú ďalej rozvíjať a potrebujú k tomu nový kapitál. „Určené sú hlavne pre investorov s dobrým prehľadom o dianí na trhu, ktorí môžu investovať väčšie čiastky,“ podotýka právnička Petra Vymětalová. Keďže sa ale jedná o fondy kvalifikovaných investorov, typicky je investícia väčšia než 40 000 €.Investovanie do podielového fondu predstavuje jeden zo spôsobov, ako môžete nechať zhodnotiť svoje financie. Fond sa skladá z investícií viacerých investorov, o ktoré sa stará investičná spoločnosť. Tá usiluje o to, aby vložené peniaze čo najvýhodnejšie investovala a vašu investíciu tak „rozmnožila“.Investičná spoločnosť, ktorá za podielovým fondom stojí, si za jeho správu účtuje až tri rôzne poplatky – vstupný, poplatok za správu a výstupný. Výnos nie je možné predpovedať, ale môžete čerpať z historických výnosov, ktoré vám prezradia, ako sa fondu darilo v minulých rokoch. V ideálnom prípade by ste si mali vybrať fond, ktorý má historicky zhodnotenie vo výške aspoň 2 % ročne.Na trhu nájdete viacero rôznych fondov, ktoré sa navzájom líšia vo výnose, kolísavosti a celkovej dynamickosti. Vyberie si medzi nimi každý typ investora od konzervatívnych až po tých, ktorí uprednostňujú vyšší výnos s ktorým je ale potom spojené aj vyššie riziko.Experti odporúčajú do portfólia zaradiť aj investície do komodít, a to hlavne zlata, pretože predstavuje ochranu voči inflácii. Len za minulý rok vzrástla cena zlata o 20 %. „Zlato neslúži len ako uchovávateľ hodnoty, ale časom sa zhodnocuje. Do zlata je možné investovať fyzicky alebo prostredníctvom burzy. Pri fyzickom investovaní, je dôležité si vybrať renomovanú a licencovanú spoločnosť, akou je napr. Česká mincovna, ktorá pôsobí na trhu už štvrťstoročie,“ozrejmuje Jaroslav Černý, marketingový manažér Českej mincovne.Zamerať sa však nemusíte len na tradičné spôsoby investovania, ale aj na tie menej obvyklé. Investovať môžete napríklad aj kúpou auto veteránov, drahých kameňov či archívneho vína. Že je investícia do vína špecifickým typom investície, ktorého záujem celosvetovo rastie, potvrdzuje Mikuláš Duda, obchodný riaditeľ spoločnosti VinoDoc. Investičné vína sú podľa neho veľmi stabilnou komoditou, ktorých hodnota sa dlhodobo zvyšuje, pretože ponuka je obmedzená, zatiaľ čo dopyt dlhodobo rastie.„V prvom rade ide o veľmi obmedzenú dostupnosť investičných vín, ktorá v drvivej miere pochádza z francúzskeho regiónu Bordeaux. Kvalitné víno je zo svojej podstaty dlhodobá komodita, ktorá časom zvyšuje svoju hodnotu, investor do vína by mal počítať s minimálnou dobou investície okolo desiatich rokov,“ vysvetľuje Duda.