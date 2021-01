Ako mi letná brigáda pomohla nájsť si prácu v rekordnom čase

Nie je brigáda ako brigáda

Výber je náročný

Z predajcu kouč

Príprava ukáže, aké bude leto

Nebáť sa odmietnutia

Pozitívne myslenie je dôležité

Treba sa veľa pýtať

Viac o Southwestern Advantage:

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.1.2021 (Webnoviny.sk) -Cestovanie a dobrodružstvo boli vždy súčasťou Júliinho života. "V lete 2017 som bola animátorkou v Grécku, starala som sa o deti, pripravovala som im program, hrala som sa s nimi, tancovala," prezrádza. V podstate to bola viac zábava, užívanie si slnka a pláže, ako "ozajstná práca". Vo svojom okolí mala známych, ktorí počas leta pracovali v USA a mala od nich pozitívne ohlasy. "Povedala som si, že by som to rada vyskúšala, Amerika bola odmalička mojím snom, chcela som si zlepšiť anglický jazyk, spoznať ich kultúru," vysvetľuje Júlia prečo sa rozhodla skúsiť program Souhtwestern Advantage . "Veľkými výhodami práce v Amerike boli všestranné skúsenosti, ktoré som neskôr mohla využiť aj v iných sférach života, ale aj krásny zárobok," úprimne hovorí mladá žena. Po stretnutí s manažérkou programu sa rozhodla, že to vyskúša a zapojila sa do výberového procesu.Dostať sa do finálneho výberu nie je len o tom, že si vyplníte nejaký formulár a môžete si baliť kufre. V Souhtwestern Advantage hľadajú tých najlepších študentov, ktorí sú proaktívni a šikovní. Celý proces trvá aj niekoľko mesiacov, niektorí s ním začínajú už v septembri. "Skladá sa zhruba z piatich krokov, ktoré musíme absolvovať. Najprv nám vysvetlia princípy práce, no dostávame aj rôzne úlohy, na ktoré sa musíme poctivo pripraviť. Súčasťou je aj napísanie eseje a na záver pohovor," vysvetľuje Júlia. Všetky tieto kroky majú za cieľ aj to, aby sám študent zistil, či by mu táto práca vyhovovala. Študentka práva nemala ani najmenšie pochybnosti a veľmi si priala, aby ju vybrali. To sa jej aj podarilo, prvé leto strávila v texaskom San Antoniu, v piatom najväčšom meste USA.So Southwestern Advantage strávila Júlia aj ďalšie leto v Minnesote na severe USA, v obklopení 10 000 jazier. Táto skúsenosť už bola iná, predchádzali jej intenzívne tréningy a školenia počas celého roka, a to nielen online, ale aj osobne napríklad v Estónsku. "Študent, ktorý už raz absolvoval program, dostáva status manažéra. Tým, že už si zdokonalil jednak angličtinu, ako aj svoje predajné zručnosti, je to pre neho jednoduchšie. A zároveň prichádza aj väčšia zodpovednosť za nováčikov, ktorých musí koučovať a pomáha viesť celý tím," vysvetľuje Júlia. Popri tom im stále ostáva aj základná náplň práce, ktorou je podomový predaj vzdelávacích kníh a materiálov. "Aj keď sa nám Slovákom môže zdať, že tento typ predaja je zastaralý, nie je to tak. Američania majú inú mentalitu, sú viac otvorení a funguje to u nich. Na Slovensku by som podomový predaj určite nerobila," hovorí Júlia.Priamy predaj alebo "direct sales" sa robí tvárou v tvár, čo tiež nie je pre každého, no zároveň je to fantastická skúsenosť do života. "Za jedno leto študent v programe absolvuje aj 3 000 takýchto stretnutí. Nikdy v živote som predtým nič nepredala, mala som obavy, či to dokážem. No teraz už viem, že je to možné, dokonca som mala v programe študentov rôznych iných odborov a všetci to zvládli," hovorí Júlia. Dôležitá je dôkladná príprava pred letom, pretože tá ukáže, aké leto bude študent mať. "Čo do tej prípravy dáte, to si v lete z nej aj vezmete naspäť. Či už v podobe skvelej pracovnej skúsenosti, alebo aj slušného zárobku," sumarizuje. Preto svoju prípravu nepodcenila, pred cestou už mala napozerané videá, načítané brožúry a manuály k téme priameho predaja. Vyplatilo sa. Júlia skončila prvé leto v TOP 20 všetkých nováčikov.Skúsenosť so Southwestern Advantage prinesie akúsi vnútornú zmenu asi v každom absolventovi programu. "Cítime to hlavne po tom prvom lete. V programe nás napríklad učia čeliť odmietnutiu. Lebo hoci sú Američania naozaj otvorení, aj napriek tomu od nich denno-denne počujeme "no". Na to máme množstvo tréningov, aby sme vedeli odmietnutie prijať s chladnou hlavou a jednoducho ísť ďalej," hovorí Júlia. Videla to aj sama na sebe, narástla jej sebadôvera a viac si verila. Odzrkadlilo sa to hneď po lete, v ďalšom ročníku vysokej školy. "Predtým som bola pred skúškami vystresovaná, mala som strach, ako to dopadne. No po lete som si už dokázala uvedomiť, že keď som sa poctivo učila a pripravovala, určite sa dostavia dobré výsledky," hovorí právnička. Z týchto poznatkov vyťažila maximum aj pri hľadaní si práce. "Zamestnávatelia veľmi oceňujú to, že má mladý človek skúsenosti a nebojí sa výziev či prekážok. Nejde tu len o to, že bol v zahraničí a cestoval, ale hlavne o to, že sa toho nebál, že dokázal sám vycestovať napríklad do Ameriky a začal tam pracovať," hovorí Júlia.Skúsenosť v programe Southwestern Advantage mladej právničke ukázala aj cestu, ktorou chce v budúcnosti kráčať. Zistila, že hoci ju štúdium práva napĺňalo, pracovať by chcela práve v oblasti predaja, aby bola v kontakte s ľuďmi a mohla využiť svoje komunikačné schopnosti. "Začala som si hľadať prácu a hoci som dúfala v to najlepšie, nečakala som až takéto výsledky. Predsa len, zúri korona, ľudia o prácu skôr prichádzajú a ja som čerstvá absolventka," spomína si Júlia. No ako hneď dodáva, letá v Amerike ju naučili predať nielen produkty, ale aj samú seba. "Jedna z vecí, ktoré mi naozaj pomáhajú, je tzv. self-talk, čiže vnútorný dialóg. Je to jednoduchá technika, ktorou motivujem a povzbudzujem samú seba. Niekedy naozaj stačí si opakovať, že to dám a že to vyjde. Verím aj na silu príťažlivosti, teda že to, na čo najviac myslím a si predstavujem, si dokážem pozitívnym myslením aj pritiahnuť do života," hovorí Júlia.Kľúčové pri hľadaní si práce je byť sám sebou. Znie to ako klišé, ale potenciálny zamestnávateľ hneď zistí, ak sa na niečo hráte. Dôležité je vedieť sa predať, byť komunikatívny a mať príjemné vystupovanie. Nebáť sa výziev, rovnako ako aj otázok na pohovore. "Odporúčam sa na pohovor dobre pripraviť, naštudovať si čo najviac o firme, v ktorej sa uchádzate o prácu, a rovnako dôležité je sa veľa pýtať. Každý zamestnávateľ ocení, keď ukážete, že niečo o jeho spoločnosti viete a prejavíte o ňu záujem svojimi otázkami," radí Júlia, ktorej to napokon vyšlo rovno sedemkrát. Vybrala si prácu, ktorá jej najviac sedela a momentálne je šťastne zamestnaná vo svojom prvom "ozajstnom jobe". A to všetko vďaka letnej brigáde , ktorá jej zmenila život.Program Southwestern Advantage ponúka slovenským študentom možnosť stráviť leto v USA, kde majú možnosť získať a rozvíjať svoje obchodné, marketingové a podnikateľské zručnosti prostredníctvom predaja vzdelávacej literatúry. Na základe svojich výsledkov získavajú najlepší študenti aj ďalšie odmeny, v podobe výletov do exotických miest na celom svete. Študenti so skúsenosťami budujú vlastné tímy, ktoré vedú. Mnohí absolventi neskôr získané skúsenosti a vedomosti využívajú v pracovnom či osobnom živote.Informačný servis