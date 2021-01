Stačia dni. Nové digitálne služby a aplikácie môže štát nasadiť veľmi rýchlo a tým uľahčiť aj zvládanie krízy

O spoločnosti SAP

25.1.2021 (Webnoviny.sk) - Sedemnásteho marca večer zadala nemecká vláda požiadavku: chceme aplikáciu, ktorá nám umožní vyhľadať a zabezpečiť repatriáciu našich občanov do vlasti z dôvodu Covid-19. Musí byť jednoducho dostupná, najlepšie z mobilu, no zároveň dostatočne robustná, aby zvládla nápor desiatok tisíc prístupov. Tím ôsmich SAP vývojárov do 24 hodín dodal aplikáciu, ktorá bola už 19. marca predstavená a do polovice apríla 2020 ju využilo viac ako 200-tisíc Nemcov.To je len jeden z príkladov, ako rýchlo môže v prípade potreby štát využiť v spolupráci so súkromným sektorom schopnosti digitálnych technológií. Dnes totiž nehovoríme o potrebe týždňov a mesiacov príprav, analýz, inštalácie samotného softvéru a dolaďovania hardvéru. "Pandémia sa stala urýchľovačom procesov digitalizácie štátnej správy. A cloud platforma výhodou, ktorá dokázala svoje prednosti v podobe nielen rýchleho nasadenia, ale aj bezpečnosti a flexibility pre používateľov. Pretože tak ako súkromný, aj verejný sektor by sa mal koncentrovať na svoje hlavné úlohy a všetko ostatné riešiť tým najjednoduchším a najvýhodnejším spôsobom," povedal Martin Ferenec, generálny riaditeľ SAP Slovensko počas česko-slovenského online podujatia SAP infodeň pre verejný sektor Na Slovensku stále prebieha migrácia informačných systémov do vládneho cloudu a tento proces bude pokračovať. "Rovnako tak digitalizácia, rásť bude objem zverejňovaných dát štátu, využívanie umelej inteligencie atď. Cieľom je, aby občan nemusel poskytovať dáta, ktoré štát má, no zároveň si nad nimi udržal kontrolu," povedal Milan Ištván, prezident organizácie Partnerstvá pre prosperitu.SAP tvrdí, že práve dáta sú jednou z najdôležitejších devíz, ktoré verejný sektor vlastní a sú aj kľúčom ku skvalitňovaniu jeho služieb. "Rovnako ako firma musí poznať názor svojich zákazníkov. Teda občanov. Preto je nevyhnutné zbierať spätnú väzbu bezprostredne po ich kontakte s orgánmi štátnej správy. Nástroje Qualtrics to umožnia nielen automaticky a formou, ktorá je v danej situácii najlepšia, ale zároveň v reálnom čase ponúknu aj analýzu získaných informácií či pomôžu s vyhodnotením prijatých opatrení. Dokážu s využitím umelej inteligencie kategorizovať odpovede či prizvať ľudí do diskusie," vysvetlil Michal Sucháň, špecialista SAP Slovensko.Nie je to však len o službách smerom k občanom, ale aj o zlepšení interného fungovania. Napríklad holandská vláda na piatich ministerstvách po zavedení inteligentného HR systému SAP SuccessFactors ušetrila ročne 5 miliónov eur administratívnych nákladov a o viac ako tretinu skrátila čas na prijímanie nových zamestnancov.Ale späť k dátam. Verejná správa ich má obrovské množstvo a je výzvou, ako sa postaviť k ich využitiu. "Nekopírujte ich, ale navzájom prepájajte," vyzýva Jiří Přibyslavský zo SAP ČR. Z kedysi reportingových nástrojov sú dnes už komplexné riešenia ponúkajúce nielen analýzy uskutočnených, ale aj predikcie budúcich procesov. Vďaka automatizácii sa mnohé procesy zrýchľujú, systémy sa dokážu na základe dát samé rozhodovať, napríklad pri hodnotení rizikovosti subjektov v oblasti daní. Samozrejme do celého procesu môže kedykoľvek zasiahnuť človek.Vráťme sa však na začiatok. Bola to SAP Cloud Platform , ktorá umožnila expresne rýchlo vyvinúť aplikáciu pre nemeckú vládu. Ponúka viac ako sto služieb, obrovské množstvo predpripraveného obsahu, čo veľmi redukuje kroky a čas potrebný na vývoj a nasadenie nových riešení. Je flexibilná, čo sa týka samotnej konzumácie služieb, ideálna pre vývoj, integráciu a úpravu riešení. To je veľmi dôležité v čase, keď sa prostredie okolo nás mení doslova zo dňa na deň.SAP, ktorý má podľa slov Hany Součkovej, generálnej riaditeľky českej pobočky, celosvetovo vyše13-tisíc zákazníkov vo verejnej správe, sa chce výraznejšie podieľať na akcelerácii digitalizácie štátnych služieb v oboch krajinách bývalej federácie. O to viac, že mnohé procesy u nás sú podľa tvrdenia Milana Ištvána ešte stále dedičstvom Rakúsko-Uhorska a majú, obrazne povedané, 200 rokov. Napomôcť má tomu práve veľký dôraz nemeckého softvérového lídra na cloud computing. Na rozptýlenie akýchkoľvek obáv ohľadom bezpečnosti, stability a dostupnosti má pritom slúžiť príklad Veľkej Británie, ktorej daňové systémy sú kompletne v cloude. A smerujú doň aj systémy americkej armády, ktoré fungujú na báze SAP.SAP, spoločnosť zameraná na zákaznícku a zamestnaneckú skúsenosť a riadená princípmi inteligentného podnikania, je lídrom na trhu aplikácií pre podnikový softvér. Spoločnostiam všetkých veľkostí a odvetví pomáha zlepšovať ich fungovanie: až 77 % všetkých príjmov z transakcií na svete príde do kontaktu so systémami SAP. Technológie strojového učenia, IoT a pokročilej analytiky pomáhajú SAP zákazníkom zmeniť ich spoločnosti na inteligentné podniky. 