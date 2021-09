Ako môže Žilinka účinne bojovať proti mafii a politickým tlakom, keď sa bojí otázok od nezávislých novinárov, pýta sa Foltin

Neprípustná selekcia novinárov

Množstvo otázok a žiadne odpovede

7.9.2021 (Webnoviny.sk) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa vyhýba nielen novinárom, ale aj poslancom. Na tlačovej besede to vyhlásil predseda parlamentného výboru pre kultúru a médiá Kristián Čekovský (OĽaNO).Žilinka v utorok neprišiel pre pracovnú zaneprázdnenosť na rokovanie parlamentného výboru pre kultúru a médiá, na ktorom sa malo hovoriť o obmedzovaní práce novinárov na pôde generálnej prokuratúry. Čekovskému je „ľúto“, že Žilinka namiesto seba poslal svojho námestníka Jozefa Kanderu Poslanci sa chceli na výbore pýtať Žilinku, prečo sa minulý týždeň na tlačovke generálnej prokuratúry mohli zúčastniť len vybrané médiá.Novinárov z Denníka N, denníka Sme a portálu Aktuality na tlačovku nepustili. Žilinka na tlačovke vysvetľoval zrušenie obvinenia voči bývalému riaditeľovi SIS Vladimírovi Pčolinskému , podnikateľovi Jaroslavovi Haščákovi Dane Arpášovej a tiež právnikovi Zoroslavovi Kollárovi. „Považujeme to za neprípustnú selekciu novinárov, aby si generálna prokuratúra vyberala novinárov, ktorým chce odpovedať a ktorým nie,“ povedal Čekovský. Považuje to za snahu vyhnúť sa konfrontácii. Čekovský uviedol, že Žilinka sľuboval transparentnosť a „toto má od nej ďaleko“.V piatok 10. septembra sa má uskutočniť rokovanie ústavnoprávneho výboru parlamentu za účasti generálneho prokurátora. Podľa Čekovského navrhnú spojenie rokovania aj s mediálnym výborom pri otázke obmedzovania práce novinárov.Poslanec mediálneho výboru Roman Foltin (SaS) je podľa svojich slov šokovaný zo správania Žilinku. Kritizoval ho za to, že poslal na výbor namiesto seba námestníka Kanderu. Poslanec Foltin poukázal na to, že predstavitelia štátnej správy a aj generálny prokurátor sú povinní prísť na schôdzu výboru a podať vysvetlenie.„Môžu poslať svojich zástupcov, ak s tým výbor súhlasí. Trváme na jeho osobnej účasti,“ poznamenal Foltin.Poslanec SaS sa chcel pýtať Žilinku niekoľko otázok. Napríklad, prečo generálny prokurátor nepustil na tlačovú besedu niektorých novinárov. Prečo zvolanie tlačovej besedy neoznámil všetkým rovnako, ale vybral si len tie, ktoré uznal za vhodné.Prečo neusporiadali tlačovú besedu vo väčšej miestnosti alebo vonku. Aké dôsledky voči sebe Žilinka vyvodí, ak sa potvrdí, že porušil tlačový zákon, konkrétne paragraf 3 – právo na informácie. Ako môže účinne bojovať proti mafii a politickým tlakom, keď sa bojí otázok od nezávislých novinárov.Poslankyňa Jana Vaľová (Smer-SD) a nezaradený poslanec Tomáš Taraba kritizovali poslancov koalície, že im neumožnili doplniť uznesenie mediálneho výboru k Žilinkovi. Podľa Tarabu poslanci OĽaNO nemajú etické právo zvolávať výbor a pohoršovať sa, keď líder OĽaNO Igor Matovič v priamom prenose rozprával o skorumpovaných novinároch.