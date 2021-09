Do kanadského premiéra Trudeaua hádzali demonštranti štrk, nesúhlasia s jeho predvolebnou kampaňou

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.9.2021 (Webnoviny.sk) - Demonštranti hádzali do kanadského premiéra Justina Trudeaua na jednej zo zastávok jeho predvolebnej kampane štrk. Politik sa vracal z návštevy pivovaru v Londone v provincii Ontário a chystal sa nastúpiť do autobusu, keď na neho začali padať kamienky. Neutrpel žiadne zranenia, informuje spravodajský portál BBC.Trudeau v lietadle po incidente novinárom povedal, že ho štrk mohol zasiahnuť do ramena. Prirovnal to k incidentu, keď na neho v roku 2016 žena hádzala tekvicové semiačka.Spravodajská relácia CTV National News informovala, že kamienky zasiahli aj dvoch ľudí cestujúcich v autobuse pre médiá, no ani oni neutrpeli zranenia. Líder opozičnej Konzervatívnej strany Erin O'Toole incident označil za „nechutný“.Trudeau vyhlásil v polovici augusta predčasné voľby v nádeji, že sa mu podarí získať väčšinovú vládu pre jeho stredoľavú Liberálnu stranu. Jeho kampaň však narúšajú demonštrácie proti povinnému očkovaniu proti ochoreniu COVID-19 a ďalším obmedzeniam. Zhruba pred týždňom musel Trudeau zrušiť predvolebné zhromaždenie po tom, čo podujatie narušil dav rozhnevaných demonštrantov.