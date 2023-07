Ako na dokonalý trávnik? Vyskúšaj

Vhodná výška trávnika

Jedným z najdôležitejších faktorov pri udržiavaní zdravého trávnika je zabezpečenie kosenia v ideálnej výške. Poďme si teda povedať o tom, aká by mala byť. Ideálna výška kosenia sa líši v závislosti od typu trávy, ale všeobecným pravidlom je udržiavať výšku kosiaceho noža na vašej kosačke nastavenú na približne 3,5 až 4 centimetre. Táto výška umožňuje tráve udržať si vlhkosť a vytvoriť silný koreňový systém, čo vedie k zdravšiemu a odolnejšiemu trávniku, ale zároveň jej nedovolíte, aby prerástla. Nebudete bojovať s vysokým výskytom buriny a vysušených miest.

Upravujte frekvenciu podľa potreby

Teraz, keď máme vyriešenú výšku kosenia, poďme si povedať, ako často by ste mali kosiť. Frekvencia kosenia závisí od rôznych faktorov, ako je typ trávy, poveternostné podmienky, pravidelnosť dažďa a rýchlosť rastu trávnika. Vo všeobecnosti by ste sa mali snažiť kosiť trávnik raz týždenne. To bude jednoduché s aku kosačkou, pri ktorej odpadá nutnosť nastavovania káblov. Vytiahnete ju z technickej miestnosti a rýchlo pokosíte.

Vo všeobecnosti platí, že čím viac prší, tým častejšie je nutné kosiť. V období dlhšieho sucha budete musieť možno trávnik aj zavlažovať. Počas období pomalšieho rastu alebo sucha však môžete kosenie predĺžiť na každé dva týždne. Je dôležité pozorovať svoj trávnik a podľa toho upraviť plán kosenia. Nezabudnite, že pravidelné kosenie podporuje zdravý rast a zabraňuje tomu, aby trávnik ovládla burina. Pri kosení vždy dbajte na to, aby boli nože kosačky ostré. Tupé nože môžu trávu skôr trhať, než ju čisto pokosiť.

Pripravte sa na závisť susedov, ktorí budú obdivovať vašu dokonale upravenú trávnikovú oázu! Tak do toho, naštartujte kosačku a pripravte sa premeniť svoj dvor či záhradu na úžasné dielo!

Zdroj obrázku: Mariusz Blach / stock.adobe.com