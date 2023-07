Protimonopolný úrad bude mať novú agendu, na šesť nových zamestnancov pýta takmer 210-tisíc eur

Náročná agenda

Strážcovia prístupu

17.7.2023 (SITA.sk) - Protimonopolný úrad (PMÚ) SR žiada zvýšiť počet svojich zamestnancov. Úradu totiž pribudne nová agenda, ktorá sa týka uplatňovania aktu Európskej únie o digitálnych trhoch.PMÚ chce preto v budúcom roku prijať šiestich nových zamestnancov, čo by si v budúcom roku vyžiadalo takmer 210-tisíc eur.Vyplýva to z analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy k návrhu novely zákona o ochrane hospodárskej súťaže, ktorý PMÚ predložil do pripomienkového konania.Akt o digitálnych trhoch zveruje priamo niektoré právomoci úradom na ochranu hospodárskej súťaže, teda aj priamo PMÚ. Ide napríklad o právomoci v oblasti výkonu prieskumu trhu, získavania podkladov a informácií pre Európsku komisiu , prešetrovania možných porušení povinností strážcov prístupu, či spoluprácu pri inšpekciách.„Samotná agenda je pomerne náročná z odborného hľadiska. Bez personálneho posilnenia úrad nebude môcť v tejto agende plniť úlohu efektívneho partnera Európskej komisii a ostatným členským štátom v tejto agende a plnenie jeho úloh bude ohrozené," uviedol úrad.Cieľom aktu o digitálnych trhoch je doplniť presadzovanie práva hospodárskej súťaže na digitálnych trhoch. Nariadenie ustanovuje podmienky, na základe ktorých budú prevádzkovatelia určitých online platforiem kvalifikovaní ako strážcovia prístupu.V prípade strážcov prístupu ide o prevádzkovateľov významných digitálnych platforiem, ktoré predstavujú dôležitú bránu medzi komerčnými používateľmi a spotrebiteľmi, ktorých postavenie im môže poskytnúť právomoc konať ako súkromný tvorca pravidiel, čím sa vytvára úzke miesto v digitálnom hospodárstve.S cieľom riešiť tieto otázky nariadenie stanovuje súbor povinností, ktoré musia strážcovia prístupu dodržiavať, vrátane zákazu správať sa určitým spôsobom.