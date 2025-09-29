Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

29. septembra 2025

Ako napredujú rozbehnuté projekty a investície v Prešove? Občania to môžu sledovať na online mape


Mesto Prešov predstavilo online mapu, ktorá umožní obyvateľom sledovať priebeh rozvojových projektov a investícií financovaných z fondov Európskej únie v rámci nového programového obdobia, predovšetkým z ...



Zdieľať
internet 676x456 29.9.2025 (SITA.sk) - Mesto Prešov predstavilo online mapu, ktorá umožní obyvateľom sledovať priebeh rozvojových projektov a investícií financovaných z fondov Európskej únie v rámci nového programového obdobia, predovšetkým z programu Slovensko. Mapa poskytuje verejnosti prístup ku všetkým dôležitým informáciám o schválených projektových zámeroch, ktoré sa budú realizovať v rámci Územia udržateľného mestského rozvoja Prešov.


Ako informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák, online nástroj obsahuje aktuálne viac ako 30 projektov, pričom mesto bude priebežne dopĺňať nové fotografie, aby obyvatelia mohli sledovať postup prác až po finálnu realizáciu.

Investície za desiatky miliónov eur


„V Prešove a okolí, ktoré tvoria územie udržateľného mestského rozvoja, je v nasledujúcich mesiacoch a rokoch naplánovaná realizácia veľkých projektov v objeme desiatok miliónov eur. Ide o významné investície, ktoré budú formovať budúcnosť nášho mesta, a preto chceme, aby o nich obyvatelia vedeli,“ uviedol primátor mesta Prešov František Oľha.

Mapa zahŕňa nielen projekty mesta, ale aj zámery partnerov z rozvojového územia, medzi ktorých patria vzdelávacie inštitúcie, cirkevné a neziskové organizácie či blízke obce, ako sú Ľubotice a Záborské.

„Na začiatku bola vízia Prešov 2030. Teraz nastal čas, aby ľudia videli, ako ju začíname napĺňať,“ dodal primátor s tým, že prvou realizovanou investíciou je hradobný múr v užšom centre mesta, ktorý prešiel komplexnou opravou.

Ďalšími pripravovanými projektmi sú napríklad výstavba ekoučební v areáloch základných škôl, rekonštrukcia skateparku na Baštovej ulici s multišportovou zónou, revitalizácia Záhrady umenia a Kmeťovho stromoradia či komplexná obnova národnej kultúrnej pamiatky na Hlavnej 72.

Pribudnú aj ďalšie projekty


Jednotlivé projekty sú v mape prehľadne rozdelené do troch farebne rozlíšených rozvojových oblastí enviro, ľudia a progres. Každá oblasť obsahuje kategórie označené piktogramami pre jednoduchšiu orientáciu. Po kliknutí na konkrétny projekt sa zobrazujú informácie o období realizácie, finančnej náročnosti a fotogaléria, ktorá sa bude priebežne aktualizovať.

Online mapa má zároveň slúžiť ako živý nástroj, do ktorého budú postupne pribúdať aj ďalšie projekty stratégie Prešov 2030. Pôjde o už realizované investície z rokov 2023 až 2025, ako aj nové zámery financované z grantových a dotačných zdrojov, vrátane rozpočtu mesta.


Zdroj: SITA.sk - Ako napredujú rozbehnuté projekty a investície v Prešove? Občania to môžu sledovať na online mape © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Eurofondy interaktívna mapa Investície Projekty
