 24hod.sk    Z domova

29. septembra 2025

Slovensko posilňuje vzťahy s Vietnamom, Šutaj Eštok rokoval s ministrom Verejnej bezpečnosti


Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok v pondelok v Bratislave rokoval s ministrom Verejnej bezpečnosti Vietnamskej socialistickej republiky Luong Tam Quang. Oboja ministri ...



67176f5cd8eae494134455 676x451 29.9.2025 (SITA.sk) - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok v pondelok v Bratislave rokoval s ministrom Verejnej bezpečnosti Vietnamskej socialistickej republiky Luong Tam Quang. Oboja ministri vyzdvihli význam bilaterálnej spolupráce a dlhodobo dobré vzťahy medzi oboma krajinami.


Zároveň podpísali dokument, ktorým sa začnú ďalšie rokovania o rozšírení existujúcej dohody o nové oblasti v kriminalisticko-technických činnostiach a v boji proti drogovej kriminalite.

Témou bola aj pracovná migrácia


Vietnamská strana prejavila záujem o informácie v rámci pôsobenia Hasičského a záchranného zboru a nasadenia jednotlivých modulov hasenia v zahraničí. Informoval o tom tlačový odbor kancelárie ministra vnútra.

Významnou témou rokovaní bola aj ekonomická spolupráca. Slovensko vidí v otvorení ázijských trhov veľkú príležitosť pre svoju ekonomiku. Ministri sa zhodli, že aktuálnou sa stáva aj otázka pracovnej migrácie, avšak v súlade s európskymi pravidlami vstupu a pobytu cudzincov na našom území.

Posilnenie bilaterálnych vzťahov


„Dnešné stretnutie vnímam ako dôležitý krok k posilneniu našich bilaterálnych vzťahov, najmä pri príležitosti 75. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi našimi krajinami. Verím, že je naším spoločným cieľom pokračovať vo vykonávaní existujúcich dohôd, ako aj diskutovať o oblastiach spoločného záujmu,“ uviedol Matúš Šutaj Eštok.

Na Slovensku žije podľa tlačového odboru kancelárie ministra vnútra významná skupina približne 13-tisíc Vietnamcov, ktorí svojou prácou, podnikaním a kultúrnou angažovanosťou prehlbujú väzby medzi oboma krajinami.


Zdroj: SITA.sk - Slovensko posilňuje vzťahy s Vietnamom, Šutaj Eštok rokoval s ministrom Verejnej bezpečnosti © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Minister vnútra SR Rokovanie
