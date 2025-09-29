|
Pondelok 29.9.2025
Meniny má Michal, Michaela
|Denník - Správy
29. septembra 2025
Slovensko posilňuje vzťahy s Vietnamom, Šutaj Eštok rokoval s ministrom Verejnej bezpečnosti
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok v pondelok v Bratislave rokoval s ministrom Verejnej bezpečnosti Vietnamskej socialistickej republiky Luong Tam Quang. Oboja ministri ...
29.9.2025 (SITA.sk) - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok v pondelok v Bratislave rokoval s ministrom Verejnej bezpečnosti Vietnamskej socialistickej republiky Luong Tam Quang. Oboja ministri vyzdvihli význam bilaterálnej spolupráce a dlhodobo dobré vzťahy medzi oboma krajinami.
Zároveň podpísali dokument, ktorým sa začnú ďalšie rokovania o rozšírení existujúcej dohody o nové oblasti v kriminalisticko-technických činnostiach a v boji proti drogovej kriminalite.
Vietnamská strana prejavila záujem o informácie v rámci pôsobenia Hasičského a záchranného zboru a nasadenia jednotlivých modulov hasenia v zahraničí. Informoval o tom tlačový odbor kancelárie ministra vnútra.
Významnou témou rokovaní bola aj ekonomická spolupráca. Slovensko vidí v otvorení ázijských trhov veľkú príležitosť pre svoju ekonomiku. Ministri sa zhodli, že aktuálnou sa stáva aj otázka pracovnej migrácie, avšak v súlade s európskymi pravidlami vstupu a pobytu cudzincov na našom území.
„Dnešné stretnutie vnímam ako dôležitý krok k posilneniu našich bilaterálnych vzťahov, najmä pri príležitosti 75. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi našimi krajinami. Verím, že je naším spoločným cieľom pokračovať vo vykonávaní existujúcich dohôd, ako aj diskutovať o oblastiach spoločného záujmu,“ uviedol Matúš Šutaj Eštok.
Na Slovensku žije podľa tlačového odboru kancelárie ministra vnútra významná skupina približne 13-tisíc Vietnamcov, ktorí svojou prácou, podnikaním a kultúrnou angažovanosťou prehlbujú väzby medzi oboma krajinami.
Zdroj: SITA.sk © SITA Všetky práva vyhradené.
Posilnenie bilaterálnych vzťahov
„Dnešné stretnutie vnímam ako dôležitý krok k posilneniu našich bilaterálnych vzťahov, najmä pri príležitosti 75. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi našimi krajinami. Verím, že je naším spoločným cieľom pokračovať vo vykonávaní existujúcich dohôd, ako aj diskutovať o oblastiach spoločného záujmu,“ uviedol Matúš Šutaj Eštok.
Na Slovensku žije podľa tlačového odboru kancelárie ministra vnútra významná skupina približne 13-tisíc Vietnamcov, ktorí svojou prácou, podnikaním a kultúrnou angažovanosťou prehlbujú väzby medzi oboma krajinami.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko posilňuje vzťahy s Vietnamom, Šutaj Eštok rokoval s ministrom Verejnej bezpečnosti © SITA Všetky práva vyhradené.
