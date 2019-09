Ako naučiť vaše dieťa lyžovať

Spomeňte si na svoje začiatky – prvé pády, nezdary, ... to isté čaká aj vaše dieťa. Preto by ste rozhodne nemali zanedbať bezpečnosť a okrem lyží, lyžiarok a kombinézy investovať aj do bezpečnosti.

Vek – kedy začať s lyžovaním

Deti by ste so zimou a snehom mali zoznámiť – stavanie snehuliakov či sánkovanie sú prvé skúsenosti so snehom. Odtiaľ je už len krok k lyžovaniu. Keď vaša ratolesť dovŕši tri roky môžete ju postaviť na lyže. Nič sa ale nestane, ak začne s lyžovaním neskôr, nenúťte svoje dieťa do lyžovania, počkajte keď sa to bude chcieť naučiť samé.

Výbava začínajúceho lyžiara

Skôr ako tak urobíte postarajte sa o to, aby bolo pre ne lyžovanie bezpečné. Prilba, palice, chránič chrbtice, lyžiarky, lyže, teplá kombinéza – to všetko sú lyžiarske potreby, bez ktorých sa vy a ani vaše dieťa na svahu nezaobídete.

Na prilbe rozhodne nešetrite, vsaďte na kvalitu. V niektorých krajinách je prilba pri lyžovaní dokonca povinná. Deti aj keď sa naučia rýchlo lyžovať pádom sa nevyhnú, prilba im poskytne dostatočnú ochranu pred vážnym úrazom. Je vhodné investovať aj do okuliarov. Detské lyžiarske okuliare by mali mať aj UV filter.

Lyže pre najmenších

Neviete aké lyže pre deti vybrať? Rozhodne by nemali byť dlhšie ako do výšky ich podpazušia. Možno sa vám zdajú byť krátke, ale na kratších lyžiach sa deti lepšie naučia lyžovať. Stáť na nich, vedieť robiť oblúky, brzdiť či spúšťať sa je pre najmenších začiatočníkov náročné a únavné. S dlhými lyžami by to bolo ešte ťažšie. Ak už vaše dieťa vie lyžovať a radí sa medzi pokročilých lyžiarov môžete mu kúpiť lyže, ktoré mu siahajú po plecia, prípadne až po nos.

Možno si hovoríte, že detské lyže pre najmenších sa neoplatí kupovať každý rok. Deti rastú a každý rok budú potrebovať dlhšie lyže. Pokiaľ ale dieťa vďaka nevhodný lyžiam nebude robiť v tomto športe pokroky prestane ho to baviť a môže k tomuto športu získať aj odpor.

Lyžiarsky kurz, alebo rodičia?

Pokiaľ vám chýba trpezlivosť, prípadne vy sami máte problém s lyžovaním je lepšie zveriť výuku lyžovania do rúk odborníkov. V každom lepšom lyžiarskom strediskukde deťom vysvetlia, ukážu a aj ich hravou a veselou formou naučia základy lyžovania. Výhodou týchto kurzov je aj možnosť požičať si lyže. Takže ak sa chystáte na zimnú rodinnú dovolenku a máte v pláne zistiť, či vaše dieťa má na lyžovanie talent môžete mu vhodné lyže požičať. Ak mu lyžovanie pôjde nič vám nebráni v nákupe detských lyží presne na mieru.