Lagardová: Najväčšou hrozbou pre svetovú ekonomiku sú obchodné spory

Christine Lagardová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 23. septembra (TASR) - Napätie vo svetovom obchode je najväčšou hrozbou pre rast svetovej ekonomiky. Uviedla to v rozhovore pre spravodajskú stanicu CNBC budúca prezidentka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová. Ako však dodala, americká ekonomika stále zotrváva v dobrej kondícii.Lagardová, ktorá od roku 2011 stála na čele Medzinárodného menového fondu (MMF), uviedla, že dovozné clá, ktoré v obchodnej vojne uvalili na svoje produkty vzájomne USA a Čína, by mohli z očakávaného hospodárskeho rastu v roku 2020 skresať 0,8 percentuálneho bodu. Čo sa však týka americkej ekonomiky, najväčšej na svete, je podľa nej stále".Európsky parlament minulý týždeň schválil nomináciu Lagardovej na post šéfky ECB. Stane sa tak prvou ženou v tejto funkcii. Za hlasovalo 394 poslancov, proti bolo 206 a 49 sa hlasovania zdržalo.Čo sa týka ekonomických vyhliadok Európy, Lagardová dala najavo určitý optimizmus, pričom poukázala na, ako uviedla, masívne zmeny od roku 2011, súvisiace napríklad so zvýšeným dohľadom nad finančnými inštitúciami či silnejšou kapitalizáciou bánk. Zároveň však uviedla, že politici už nemajú taký priestor na fiškálne a menové úpravy, pričom dodala, že ekonomické riziká "".