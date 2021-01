Ako nenadávať na život a užívať si ho?

Ak pochopíme niektoré zákonitosti, zmeníme svoj postoj k určitým veciam. Možno po prečítaní prebudíte v sebe pocit, že netreba brať príliš vážne seba ani svet naokolo,“ tvrdí autorka novej knihy Jednoducho život Inka Janotková.

Možno po prečítaní knižky prídete k pochopeniu, že naozaj každý človek má v sebe niečo dobré a že to len treba vedieť nájsť.

Keď sa do knihy začítate, postupne vám odhalí, že všetko, čo vám osud postaví do cesty, má svoj dôvod. A nie všetko na prvý pohľad zlé, tým zlým aj v konečnom dôsledku je.

Zmeňte uhol pohľadu a nič nebude také tragické! Dôležitý je váš postoj k veciam, ľuďom a situáciám. Každý problém má svoje riešenie, aj keď môže byť na prvý pohľad skryté. Možno je len ťažké urobiť nejaké rozhodnutie alebo trvá dlhšie, kým sa veci vyriešia. Ale riešenie vždy EXISTUJE!

Sama autorka to nemala v živote a najmä v detstve ľahké. Bola najstaršia z troch súrodencov a neraz si veci odniesla. „Od rodičov som si veľa lásky neužila. Žiadne pohladenia, rozhovory mamy s dcérou, pomoc, keď som ako puberťáčka mala nejaký problém. Vlastne – mama o mojich problémoch ani nevedela. Nezaujímalo ju to. Otec bol človek dvoch tvárí – doma bol agresívny a išiel miestami z neho strach,“ spomína autorka.

Napriek tomu časom zistila, aké dary jej dali rodičia. Napríklad dar nezávislosti, keď sa musela o všetko postarať...áno, vtedy to bolo ťažké, aj si poplakala, ale perfektne ju to pripravilo do života.

Alebo jej ukázali, ako vzťah rodič-dieťa určite nemá fungovať. Tiež sa naučila, čo všetko treba urobiť pre domácnosť, aby bola čistá a fungovala...

Inka Janotková sa rozpráva s dušou človeka. V odborných kruhoch sa táto práca nazýva psychoterapia. Ona ju však vníma ako poslanie. Zaoberá sa tiež Etikoterapiou - duchovnými príčinami zdravotných problémov. Je majsterkou reiki. Ľudské telo vníma ako celok - telo, duch a duša totiž patria neoddeliteľne k sebe. Je certifikovanou lektorkou a svoje skúsenosti a vedomosti odovzdáva ďalej na seminároch, či kurzoch.

Začítajte sa do jej knihy Jednoducho život :

ROBTE SI DROBNÉ RADOSTI!

Keď som sa mojich klientov pýtala, čo by im vo chvíli, keď im je ťažko, urobilo radosť, 9 z 10 mi povedalo, že ani nevie. Je to hrozné zistenie. Prestali sme robiť radosť sami sebe a už ani netušíme, čo by nám ju vlastne dokázalo urobiť. Položili ste si túto otázku teraz aj vy? Ako ste si na ňu odpovedali? Patríte medzi tých šťastných, ktorí poznajú odpoveď? Ak áno, tak vám naozaj úprimne gratulujem. Ak patríte medzi tých druhých, potom sú pre vás určené slová v nasledujúcej podkapitole.

Spôsobov, ako si urobiť radosť je veľa a iba vy viete, čo platí na vás. Ak to neviete, utiahnite sa do ticha, nájdite si čas na meditáciu, modlitbu, na to, aby ste boli sami so sebou. Vyjdite si do prírody, vnímajte ju, nasávajte prirodzenú energiu, ktorú vám ponúka napriek tomu, že sa k nej správame ako barbari. Choďte s kamarátom/kou na kávu, čaj. Kúpte si drobnosť, ktorá vás poteší. Choďte do wellness, ak sa rád/a rozmaznávate týmto spôsobom. Jednoducho robte to, čo vás poteší. Drobné radosti sú ako puzzle. Čím viac ich k sebe poskladáte, tým bude váš vnútorný pocit šťastia väčší. A vy budete ako veľký krásny obraz. Nielen zvonku, ale aj zvnútra.

Najdôležitejšia vo vašom živote by mala byť

PRAVDA.

Oslobodzuje, očisťuje, dodáva istotu, vyrovnanosť a pohodu. O tieto pocity sa v súčasnej dobe ochudobňujeme. Nehovoríme pravdu, lebo niekoho kryjeme (vrátane seba) alebo sme donútení z nejakého dôvodu klamať... Tieto dôvody majú spoločného menovateľa, a tým je strach.

Ľudia zlatí, nebojte sa pravdy!

Vie byť síce miestami nepríjemná, ale stojí za to žiť v pravde. Z pohľadu vesmíru a energií, ktoré sem prúdia, je čas zaujímať sa o pravdu. Len si všimnite, čo všetko v poslednom čase vyplávalo na povrch. Veľa ľudí žije v presvedčení, že byť nešťastným, nespokojným, utrápeným, chorým, je ich osudom. Že veľakrát nemôžu povedať pravdu, lebo...

