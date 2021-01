Google podporí dobročinné projekty zamerané na digitálnu inklúziu, zapojiť sa môže aj Slovensko

20.1.2021 - Spoločnosť Google spustila iniciatívu Google.org Impact Challenge pre región strednej a východnej Európy, vrátane Slovenska, ktorej cieľom je podporiť iniciatívy na podporu digitálnej inklúzie v rámci oživenia ekonomiky. Firma chce takto okrem iného pomôcť pri oživovaní ekonomík po dopadoch pandémie nového koronavírusu pomocou využitia moderných technológií a inkluzívnych nástrojov.Prostredníctvom grantov, ktoré budú dohromady v hodnote dvoch miliónov eur, podporí dobročinné projekty zamerané na digitálnu inklúziu v jedenástich krajinách.Impact Challenge, pri ktorej firma spolupracuje s neziskovou organizáciou INCO, je vôbec prvá iniciatíva zameraná len na región strednej a východnej Európy.

Podpora charitatívnych projektov

Rozhodujúcich bude päť kritérií

Na výbere sa bude podieľať aj Radičová

„Myslíme si, že inovácie a inklúzia musia ísť ruka v ruke," skonštatoval počas virtuálnej konferencie riaditeľ Googlu pre Európu, Blízky východ a Afriku Matt Brittin a zdôraznil záväzok pomáhať ľuďom bez technologických znalostí.Firma podľa jeho slov podporí charitatívne a na komunitu orientované projekty od neziskových organizácií, firiem a akademických inštitúcií, „aby mohli urobiť svoje komunity lepším miestom a vytvoriť zmenu tempom a rozsahom, aké región potrebuje" v rámci ekonomického oživenia.„Myslíme si, že inovácie môžu prísť odkiaľkoľvek, určite je najlepšie, keď prichádzajú od najširších vrstiev komunít a spájajú sa s technológiami a nástrojmi," doplnil.Do iniciatívy sa do 1. marca 2021 môžu prihlásiť neziskové organizácie, firmy a akademické inštitúcie, pričom ich projekty musia byť vyslovene charitatívne, vysvetlila počas videokonferencie Liza Belozerova z Google.org, oddelenia firmy zameraného na charitatívnu činnosť.Podporu dostanú projekty v rôznych štádiách, od skorších plánov až po rozbehnutejšie. Pri posudzovaní projektov sa bude brať ohľad na päť kľúčových kritérií - ich ambície, dopady, uskutočniteľnosť, škálovateľnosť a inovácie.Žiadatelia sa budú môcť zúčastniť na virtuálnych workshopoch, ktoré sa uskutočnia 2. a 23. februára. Prihlásiť sa do Google.org Impact Challenge aj na workshopy sa záujemcovia môžu na webstránke g.co/ceechallenge.Na výbere sa bude podieľať Google, INCO a panel expertov z regiónu. Slovensko v ňom zastúpi sociologička a bývalá premiérka Slovenska Iveta Radičová.„Dnes zažívame najväčší rozsah slobody v histórii, a to aj vďaka internetu. Sme súčasťou demokratizácie práva na slobodu myslenia, vyznania, vyjadrenia, informácií, zhromažďovania, spolčovania, umenia a vedy. Zároveň sme súčasťou prelomenia ekonomických, zemepisných a vekových bariér. Na druhej strane sú slobody sprevádzané rizikom manipulatívneho narábania s informáciami, osobných útokov atď. Vidíme tiež napätie medzi slobodou slova a osobnými právami. Zabrániť rizikám a ohrozeniam predpokladá nielen technické zručnosti, ale aj porozumenie zo strany verejnosti tomu, čomu máme a môžeme dôverovať. Nielen štát, trh či občianska spoločnosť musia byť transparentné, ale aj technológie musia byť transparentné, zrozumiteľné a prístupné kontrole jednotlivcov,“ vyjadrila sa Radičová pre organizátorov.Konečné rozhodnutie pri financovaní bude mať Google.org, uviedla Belozerova. Projekty podľa jej slov dostanú granty v hodnote 50- až 250-tisíc eur, ako ja možnú podporu Googlu pri pomoci s iniciatívami. Úspešné iniciatívy by mal Google oznámiť v lete.