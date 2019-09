Ako nepodceniť podnikanie v gastronómii? Príďte na (ne)konferenciu Gastrolove Foto: Gastrolove Foto: Gastrolove

Na akých spíkrov sa môžete tešiť?



Program 1. ročníka (Ne)konferencie Gastrolove v trnavskej Synagóge:

Môj život s kávou – Šimon Staš (BOTTOVA • Coffee • Brunch • Gineria)

Ako poskladať vínny lístok v podniku a „tradičné vína“ v modernej gastronómii – Miroslav Balla (Selaví)

Ikony v kuchyni – Miloš Staněk (Potten & Pannen Staněk)

Etiketa v gastronómii – Simona Myslikovjanová (SiMyCo)

Ako profesionálne vybaviť kuchyňu – René Kotlas a Rado Skurčák (AZ Gastro)

Live Cooking – obedná prestávka

Marketingové tajomstvá najlepších: Čo funguje a čo nie – Simona Budinská (Kavickari.sk)

Čo by mal zvládnuť pokladničný systém – Zuzana Vojteková (Papaya POS)

Panelová diskusia: Cenotvorba – Luxusná kuchyňa vs. foodtruck vs. kaviareň na dedine – Tomáš Tejbus (Folks), Andrej Križan (Chef''s Truck) Viktor Meszároš (Café Štefánik)

Ako vytvoriť manuál pre zamestnancov, aby boli skutočne šťastní? – Maria Krišová a Karol Ryník (Purista)

Panelová diskusia: Krízový manažment – Ako dostať podnik z červených čísel – Oto Kóňa (NYC Corner), Michal Fajin (Prírodné Jodové Kupele Číž a.s.), Adriana Rakovská (Caffe Caffe)

Slovensko zažíva gastronomický boom. Otvoriť si vlastnú kaviareň, bistro, reštauráciu či bar láka čoraz viac ľudí – i takých, ktorí predtým v tejto oblasti nepôsobili a nemajú skúsenosti. Občas sa stáva, že počiatočné nadšenie v podnikaní vystriedajú existenčné problémy. Alebo sa vynoria otázky: „" A často prichádzajú neskoro.I to bol dôvod, prečo v roku 2018 vydala zakladateľka portálu www.kavickari.sk , Simona Budinská, s autorským kolektívom knihu Gastrolove . Ide o (ne)učebnicu, v ktorej na tieto a podobné otázky odpovedajú skúsení odborníci z praxe, napríklad Šimon Staš, podnikateľ s kávou, Tomáš Tejbus, špičkový šéfkuchár, Kathrin Noll, riaditeľka Grand Hotela Kempinski vo Vysokých Tatrách, či Michal „Hugo" Hromas, nomádsky kuchár a majster na cenotvorbu. Okrem začínajúcich podnikateľov je kniha určená tiež študentom hotelových škôl, ale aj milovníkom kávy či dobrého jedla, ktorých podnikanie v gastre „len" zaujíma. Uvedenie knihy na trh sprevádzal nultý ročník (ne)konferencie Gastrolove v bratislavskom .klube pod lampou, kde sa ako spíkri predstavili respondenti z knižky a ďalší odborníci z praxe.Opäť pôjde o viac neformálnu ako formálnu akciu, na ktorej sa účastníci dozvedia to, čo ich najviac zaujíma a trápi, energiu si doplnia kávovým cateringom zadarmo a počas obednej prestávky sa zasýtia pri live cooking show či ochutnávkou koláčov. Pre tých, ktorí sa túžia dozvedieť ešte viac, vymeniť si skúsenosti, alebo získať tipy na zaujímavé podniky, je pripravený networking.Máte záujem zúčastniť sa (Ne)konferencie Gastrolove a získať inšpiráciu od tých najlepších? Lístky na akciu si môžete kúpiť TU.