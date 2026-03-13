|
Piatok 13.3.2026
Úvodná strana
Knižné novinky
13. marca 2026
Ako nestarnúť? Lekár Michael Greger odhaľuje vedecké tajomstvá dlhovekosti
Trh s produktmi proti starnutiu má hodnotu stovky miliárd dolárov a zaplavujú ho sľuby o zázračnej mladosti.

Michael Greger však tvrdí, že odpoveď môže byť oveľa jednoduchšia – a vedecky podloženejšia. V knihe Ako nestarnúť vysvetľuje, ako môžeme podporiť zdravé starnutie pomocou každodenných rozhodnutí.
Greger je známy najmä ako zakladateľ projektu NutritionFacts.org a autor bestsellerov Ako nezomrieť či Ako nediétovať. V novej knihe sa rozhodol preskúmať jednu z najfascinujúcejších tém modernej medicíny – či dokážeme spomaliť biologické starnutie a predchádzať chorobám spojeným s vekom.
Výsledkom je rozsiahla vyše 600-stranová, no prekvapivo čitateľná kniha, ktorá spája vedecké poznatky s praktickými odporúčaniami.
Jedným z hlavných motívov knihy je kritika obrovského biznisu, ktorý sa točí okolo „večnej mladosti“. Podľa Gregera ide o odvetvie, v ktorom sa mieša seriózny výskum s marketingom a často aj s čírym šarlatánstvom. Ako autor upozorňuje: „O oblasti boja proti starnutiu sa hovorí, že je živnou pôdou pre šarlatánov, podvody a rýchle zbohatnutie.“
Trh s produktmi proti starnutiu má dnes hodnotu stovky miliárd dolárov. Zahŕňa všetko – od krémov proti vráskam až po doplnky výživy s veľkolepými sľubmi. Problém je, že mnohé z nich nemajú pevný vedecký základ. Greger preto zvolil opačný prístup. Namiesto marketingových tvrdení sa opiera o recenzovanú vedeckú literatúru.
Za tri roky práce jeho tím prečítal viac ako 20 000 vedeckých štúdií o starnutí, aby z nich vybral tie najspoľahlivejšie poznatky.
Greger tvrdí, že kľúč k zdravému starnutiu nemusí byť v laboratóriách, ale často v kuchyni. Niektoré potraviny totiž obsahujú látky, ktoré môžu podporovať prirodzené mechanizmy obnovy buniek. Jedným z príkladov je spermidín – zlúčenina, ktorá podporuje proces autofágie. Ide o mechanizmus, pri ktorom bunky recyklujú poškodené alebo nepotrebné časti.
Spermidín sa nachádza napríklad v tempehu, hubách alebo v pšeničných klíčkoch.
Podobne aj látka kvercetín, ktorú nájdeme v cibuli, jablkách či kapuste, môže pomáhať odstraňovať senescentné bunky.
Greger tak ukazuje fascinujúcu myšlienku: potraviny môžu pôsobiť ako jemná forma biologickej regulácie starnutia.
Zaujímavosťou je aj spôsob, akým autor pracuje s informáciami. V knihe uvádza množstvo odkazov na vedecké štúdie a čitateľom umožňuje dostať sa priamo k zdrojom. Ako píše: „Výhodou online citácií je, že si môžete stiahnuť pdf súbory a sami získať prístup k pôvodnému výskumu.“
Greger dokonca vytvoril stovky krátkych videí, ktoré dopĺňajú obsah knihy a vysvetľujú niektoré témy ešte podrobnejšie.
Kniha Ako nestarnúť si rýchlo získala pozornosť čitateľov aj médií. Mnohí oceňujú najmä to, že ide o vedecky podloženú, no zároveň praktickú príručku. Je v nej množstvo konkrétnych tipov, prehľadné vysvetlenie komplexnej vedy, k tomu pridajte Gregerov nadšený a energický štýl.
