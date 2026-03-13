Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 13.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vlastimil
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Kultúra    Knižné novinky

13. marca 2026

Ako nestarnúť? Lekár Michael Greger odhaľuje vedecké tajomstvá dlhovekosti



Trh s produktmi proti starnutiu má hodnotu stovky miliárd dolárov a zaplavujú ho sľuby o zázračnej mladosti.



Zdieľať
Ako nestarnúť? Lekár Michael Greger odhaľuje vedecké tajomstvá dlhovekosti

Michael Greger však tvrdí, že odpoveď môže byť oveľa jednoduchšia – a vedecky podloženejšia. V knihe Ako nestarnúť vysvetľuje, ako môžeme podporiť zdravé starnutie pomocou každodenných rozhodnutí.

Greger je známy najmä ako zakladateľ projektu NutritionFacts.org a autor bestsellerov Ako nezomrieť či Ako nediétovať. V novej knihe sa rozhodol preskúmať jednu z najfascinujúcejších tém modernej medicíny – či dokážeme spomaliť biologické starnutie a predchádzať chorobám spojeným s vekom.
Výsledkom je rozsiahla vyše 600-stranová, no prekvapivo čitateľná kniha, ktorá spája vedecké poznatky s praktickými odporúčaniami.

Jedným z hlavných motívov knihy je kritika obrovského biznisu, ktorý sa točí okolo „večnej mladosti“. Podľa Gregera ide o odvetvie, v ktorom sa mieša seriózny výskum s marketingom a často aj s čírym šarlatánstvom. Ako autor upozorňuje: „O oblasti boja proti starnutiu sa hovorí, že je živnou pôdou pre šarlatánov, podvody a rýchle zbohatnutie.“

Trh s produktmi proti starnutiu má dnes hodnotu stovky miliárd dolárov. Zahŕňa všetko – od krémov proti vráskam až po doplnky výživy s veľkolepými sľubmi. Problém je, že mnohé z nich nemajú pevný vedecký základ. Greger preto zvolil opačný prístup. Namiesto marketingových tvrdení sa opiera o recenzovanú vedeckú literatúru.

Za tri roky práce jeho tím prečítal viac ako 20 000 vedeckých štúdií o starnutí, aby z nich vybral tie najspoľahlivejšie poznatky.

Greger tvrdí, že kľúč k zdravému starnutiu nemusí byť v laboratóriách, ale často v kuchyni. Niektoré potraviny totiž obsahujú látky, ktoré môžu podporovať prirodzené mechanizmy obnovy buniek. Jedným z príkladov je spermidín – zlúčenina, ktorá podporuje proces autofágie. Ide o mechanizmus, pri ktorom bunky recyklujú poškodené alebo nepotrebné časti.
Spermidín sa nachádza napríklad v tempehu, hubách alebo v pšeničných klíčkoch.

Podobne aj látka kvercetín, ktorú nájdeme v cibuli, jablkách či kapuste, môže pomáhať odstraňovať senescentné bunky.
Greger tak ukazuje fascinujúcu myšlienku: potraviny môžu pôsobiť ako jemná forma biologickej regulácie starnutia.

Zaujímavosťou je aj spôsob, akým autor pracuje s informáciami. V knihe uvádza množstvo odkazov na vedecké štúdie a čitateľom umožňuje dostať sa priamo k zdrojom. Ako píše: „Výhodou online citácií je, že si môžete stiahnuť pdf súbory a sami získať prístup k pôvodnému výskumu.“

Greger dokonca vytvoril stovky krátkych videí, ktoré dopĺňajú obsah knihy a vysvetľujú niektoré témy ešte podrobnejšie.

Kniha Ako nestarnúť si rýchlo získala pozornosť čitateľov aj médií. Mnohí oceňujú najmä to, že ide o vedecky podloženú, no zároveň praktickú príručku. Je v nej množstvo konkrétnych tipov, prehľadné vysvetlenie komplexnej vedy, k tomu pridajte Gregerov nadšený a energický štýl.


   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Do TV JOJ vstupuje AI moderátorka Ruby, v práci však nikoho nahrádzať nebude
<< predchádzajúci článok
Pohoda 2026 aj v znamení techna a tanečnej hudby

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 